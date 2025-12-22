'The future glows in the dark', de martín

Martín está de vuelta y sus reapariciones suelen estar cargadas de contenido, como en una operación de arrastre en la que rescata obras que aunque sean anteriores no sólo pasan el filtro del tiempo sino que pertenecen al futuro. The future glows in the dark (edición limitada) es el título de una publicación exclusiva que edita Reino de Cordelia. Se trata de esta manera de una edición limitada a 200 ejemplares, numerados y firmados por el autor, con un estuche de lujo cuyas letras del título brillan en la oscuridad.

La obsesión del dibujante Miguel Ángel Martín por el futuro inmediato se materializa en el centenar de ilustraciones que conforman esta obra, donde, siempre con una mirada contenida y sobria, adivina un mañana tecnológico inquietante. Concebidas hace alrededor de veinticinco años, estas visiones futuristas de la tecnología que estaba por llegar son hoy en día de uso cotidiano, lo que incrementa la sensación de desasosiego. Una invitación a indagar el efecto que tendrán sobre las personas adelantos como la inteligencia artificial.

Para los que quieran más del genial dibujante leonés, también en Reino de Cordelia hay obras suyas para completar la colección con cómic de máxima calidad. Es el caso de Rubber Flesh, que se presenta como «una orgía de sangre, sexo y carne de plástico quemada», según Jot Down, que eligió esta novela gráfica como uno de los cien tebeos imprescindibles. En la que fue su primera colaboración con la revista El Víbora, Miguel Ángel Martín demostró poseer un universo único, exportable al resto del mundo. Todo un clásico de uno de los grandes maestros del cómic español.

Si Rubber Flesh está considerado un clásico, igual de imprescindible es Brian the Brain. Brian the Brain es la historia del niño telépata con poderes telequinésicos y el cerebro a flor de piel. Fue publicado por primera vez en 1990, con diversas entregas que se han ido actualizando a lo largo de los años en diversos formatos. Este tomo, prologado por Manuel Vilas, recopila ahora toda la serie, en un integral del trabajo más internacional de Miguel Ángel Martín, un clásico del tebeo contemporáneo.