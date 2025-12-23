Azar Teatro trae a León Felipe a La Casona

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este martes 23 de diciembre, a las 19.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío tendrá lugar la actuación teatral Y en mi corazón el dardo, sobre la vida y obra de León Felipe, representado por Azar Teatro. El acto es para todos los públicos y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto «San Feliz pueblo, estación cultural para familias», que organiza Factor Espacio San Feliz.

León Felipe (Tábara, 1884— Ciudad de México, 1968) es un poeta español representante de los creadores exiliados tras la Guerra Civil. Sus versos poseen un talante crítico y de lucha contra las injusticias sociales. Hijo de un notario, pasó su infancia en Sequeros (Salamanca) y en 1893 se trasladó con su familia a Santander. Tras estudiar en Madrid, ejerció de farmacéutico en varias ciudades al tiempo que trabajaba como actor para una compañía de teatro itinerante.

Estuvo encarcelado por deudas, administró los hospitales de Guinea y en 1923 llega a México donde se dedica a la enseñanza, es bibliotecario en Veracruz y agregado cultural de la Embajada de la España republicana; profesor de Literatura española en distintas universidades de América.

A su llegada a México conoció a Berta Gamboa, profesora también, con quien contrae matrimonio y se trasladan a Norteamérica.