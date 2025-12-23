Valdavido encara su última semana para salvar su ermita

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para salvar la ermita de San Roque, en la comarca leonesa de Cabrera, entra en su fase decisiva con la campaña de micromecenazgo impulsada por la Junta Vecinal de Valdavido y respaldada por la asociación Hispania Nostra, al encarar su última semana con 9.770 euros recaudados gracias a 138 aportantes.

Esta cifra es el 32 por ciento del objetivo mínimo de 31.000 euros a falta de una semana para que el 30 de diciembre expire el plazo para colaborar y lograr los 60.000 euros para acometer una restauración integral.

Los promotores subrayan la urgencia de la intervención para "evitar la ruina definitiva de un edificio cargado de historia, tradición y memoria colectiva que hoy se enfrenta a un riesgo real de colapso".

Situada en el camino entre Valdavido y Truchas, la ermita se remonta a finales del siglo XVI, con advocación inicial a Nuestra Señora de las Angustias y posterior devoción a San Roque tras las epidemias de la época.

Su espadaña se rehízo en 1797 y el presbiterio y la sacristía se concluyeron a principios del XIX. La arquitectura destaca por su nave y presbiterio separados por un arco triunfal, su pórtico con pilar central y la singular armadura de par y nudillo.

Durante generaciones, este templo ha sido corazón espiritual y social de Cabrera, escenario de celebraciones como la festividad de San Roque cada 16 de agosto y el ascenso de pendones al castillo de Peña Ramiro en septiembre.

Hoy, sin embargo, permanece cerrado por el deterioro estructural: goteras, grietas y hundimientos que llevaron a una intervención de urgencia en 2019, insuficiente para frenar el problema principal, la falta de cimentación adecuada.

Intervenciones prioritarias

La restauración contempla la consolidación del terreno mediante inyecciones de resina expansiva para estabilizar la estructura, así como la sustitución total de la cubierta.

Si la recaudación lo permite, se abordarán también la restauración de carpinterías, bancos, iluminación solar, limpieza del retablo y adecuación del entorno.

Las donaciones pueden realizarse online o por transferencia bancaria, con posibilidad de desgravación fiscal e incluyen recompensas simbólicas, desde el nombre en un panel de agradecimiento hasta el apadrinamiento de un banco, láminas del templo o la plantación de un árbol con el nombre del donante.

"Perder la ermita sería perder una parte de la esencia de Cabrera", advierten los promotores, que apelan a la solidaridad para evitar que un símbolo colectivo se derrumbe para siempre. "Queremos devolverle la vida y proteger nuestro patrimonio para que nunca se pierda su espíritu", concluyen los promotores