IA para proteger entornos patrimoniales expuestos

Las catástrofes que han afectado en los últimos años al patrimonio cultural y natural de España dejan una conclusión clara: cuando no existe planificación previa, el daño se multiplica. Con esta premisa, Hispania Nostra ha celebrado la XIII Jornada de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural y Natural, un encuentro en el que expertos de distintos ámbitos coincidieron en que el patrimonio cultural sigue siendo uno de los grandes olvidados en la gestión de emergencias, pese al aumento de incendios, inundaciones, terremotos y fenómenos climáticos extremos que afectan directamente a bienes protegidos y espacios Patrimonio de la Humanidad.

La magnitud de estos riesgos quedó reflejada en los datos presentados durante esta jornada por Pedro Tomey, presidente de la Asociación Clúster Catástrofes, a partir del Barómetro Anual de las Catástrofes, que cifra en 11.330 millones de euros el impacto total de los desastres naturales en España en 2024, sumando daños asegurados y no asegurados, el coste de los servicios de emergencia y el impacto directo en el PIB. Solo los daños a bienes alcanzaron los 6.760 millones de euros, el equivalente al 0,42 % del PIB nacional, con una incidencia especialmente elevada en la Comunitat Valenciana, donde el impacto llegó al 4,56 % del PIB regional. A estas cifras se suma un elevado coste humano, con 239 personas fallecidas en inundaciones, la mitad de ellas mayores de 70 años, lo que evidencia la especial vulnerabilidad de determinados colectivos.

Los participantes destacaron el potencial de la inteligencia artificial para anticipar impactos, priorizar intervenciones preventivas y proteger entornos patrimoniales expuestos, recordando que fenómenos como la Dana de 2024 podían haber sido identificados como eventos catastróficos con una probabilidad del 75%, siempre que estas tecnologías se apoyen en datos sólidos y contextualizados. La capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real se presenta como una herramienta clave para proteger los bienes culturales y naturales.

Durante el acto de apertura, Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, destacó que «esta jornada se celebra en un momento especialmente significativo para la asociación, ya que en 2026 cumpliremos 50 años de compromiso constante con la defensa y conservación del patrimonio cultural y natural». Uno de los ejes centrales de la jornada fue la necesidad de que la salvaguarda no debe ser una gestión que se active cuando la emergencia ya ha ocurrido, sino una práctica cotidiana. Así lo defendió Concha Cirujano Gutiérrez, conservadora-restauradora y excoordinadora del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural, durante su conferencia marco sobre gestión del riesgo catastrófico.