VILLANCICOS Y TEMAS POPULARES
Música coral para la Navidad de León
El Orfeón Leonés y el Coro Vegazana ofrecerán un concierto el sábado 27 de diciembre en la plaza de Puerta Obispo
La programación musical de la Navidad en León continúa el próximo sábado 27 de diciembre con un concierto de Orfeón Leonés y el Coro Vegazana, una cita imprescindible de la programación navideña de la ciudad que tendrá como escenario la plaza de Puerta Obispo, a las 13:00 horas. Ambos grupos colares ofrecerán un repertorio de villancicos y música coral bajo la dirección de Jaime Palomero Cifuentes, y con la participación de Jorge Martínez al piano y David González Álvarez en la percusión. El programa combina arreglos de Ángel Barja, melodías tradicionales leonesas y clásicos del repertorio navideño. Entre las obras que se interpretarán destacan las canciones leonesas «A la entrada de León», «Está noche ha llovido» y «A la luz del cigarro», en las versiones de Ángel Barja arregladas por Pablo Geijo, junto a temas populares como «Mira, mira cómo nieva», «Que no voy sola» o «Por aquellos altos». El concierto se completa con villancicos como «Qué niño más lindo», «Con más brillo que el sol» o «Id a Belén pastores», así como piezas emblemáticas como «Las campanas de León», que rinden homenaje al patrimonio musical leonés. Con este Concierto de Navidad, el Orfeón Leonés y el Coro Vegazana invitan al público a compartir un momento de música y tradición en pleno centro de León, en el marco de la programación oficial de Navidad 2025 del Ayuntamiento de León. Se recomienda acudir con antelación para facilitar el acceso y completar el aforo.