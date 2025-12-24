Música coral para la Navidad de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La programación musical de la Navidad en León continúa el próximo sábado 27 de diciembre con un concierto de Orfeón Leonés y el Coro Vegazana, una cita imprescindible de la programación navideña de la ciudad que tendrá como escenario la plaza de Puerta Obispo, a las 13:00 horas. Ambos grupos colares ofrecerán un repertorio de villancicos y música coral bajo la dirección de Jaime Palomero Cifuentes, y con la participación de Jorge Martínez al piano y David González Álvarez en la percusión. El programa combina arreglos de Ángel Barja, melodías tradicionales leonesas y clásicos del repertorio navideño. Entre las obras que se interpretarán destacan las canciones leonesas «A la entrada de León», «Está noche ha llovido» y «A la luz del cigarro», en las versiones de Ángel Barja arregladas por Pablo Geijo, junto a temas populares como «Mira, mira cómo nieva», «Que no voy sola» o «Por aquellos altos». El concierto se completa con villancicos como «Qué niño más lindo», «Con más brillo que el sol» o «Id a Belén pastores», así como piezas emblemáticas como «Las campanas de León», que rinden homenaje al patrimonio musical leonés. Con este Concierto de Navidad, el Orfeón Leonés y el Coro Vegazana invitan al público a compartir un momento de música y tradición en pleno centro de León, en el marco de la programación oficial de Navidad 2025 del Ayuntamiento de León. Se recomienda acudir con antelación para facilitar el acceso y completar el aforo.