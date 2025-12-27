Dúo Faslat, en Cerezales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia, en Cerezales del Condado, acoge hoy a las 19.00 horas el dúo madrileño Fasla-Prolat, formado por Sofía Fasla Prolat, violín y Kiril Fasla Prolat, violonchelo ofrecerán en la iglesia de Barrio de Nuestra Señora el segundo concierto del ciclo, el programa Íntima, inspirado en la obra homónima de Jurgis Juozapaitis que explora el recogimiento e invita a la reflexión.

Comienza con las Ocho Piezas de Glière, de tono lírico y nostálgico, y continúa con el dúo de Martinu, lleno de energía rítmica. Incluye Dos Haikus de Guix, una obra minimalista y aparentemente efímera, y una transcripción de una sonata de Scarlatti, proyecto del dúo auspiciado por MusaE. Concluye con Castillo Interior de Vasks, viaje espiritual inspirado en Las Moradas de Santa Teresa, que invita a la introspección del oyente.

Los hermanos mellizos Sofía y Kiril, integrantes de Fasla-Prolat se formaron en la Escuela de Música de Friburgo, la Academia de Música de Basilea y la Universidad Anton Bruckner de Linz. El dúo ha actuado en festivales europeos y ha colaborado con reconocidas orquestas alemanas, austriacas y suizas. Actualmente mentorizado por Anna Gebert en la Musik Akademie Basel completó su formación en Linz y Freiburg. Son miembros del Jouska String Quartet, premiado con el Café Bauhaus Award 2024 de por la European Union Youth Orchestra.