Sonidos del mundo con raíces en León

Tomar un ‘Prieto Picado’ en estas tierras leonesas podría hacer referencia no sólo a un vino que se ha echado a perder, sino a vivir una experiencia musical especial de la mano de una banda que se denomina con este mismo nombre.

Es ciertamente un juego de palabras tomando el nombre de la denominación de origen más popular de la región y con ese ligero toque de humor. Así se presentan los músicos de la banda: Sofía Miguélez, al acordeón y a la voz; Marta Fierro, a la flauta y a la voz; María Quiroga, voz y trompeta; Pilar Cañas, a la guitarra y a la voz, natural de San Román de los Oteros; Juan Alonso, al bajo y Guillermo Alonso —padre e hijo—, a la batería y de Calzada del Coto.

El origen del grupo se remonta al año 2021 —con Alfredo Vidal como guitarrista y aportando los primeros temas del repertorio—, hasta el año 2023 que es sustituido por Pilar Cañas por motivos personales.

Desde 2023 y hasta la actualidad, Prieto Picado ha actuado en escenarios de toda España y también ha tenido la oportunidad de llevar su música hasta Portugal y Francia.

«World Music» es un estilo musical que en castellano se traduciría como «músicas del mundo» y es la etiqueta que mejor describe la sonoridad de la banda.

Los temas están inspirados en el diverso bagaje musical que cada miembro del grupo ha experimentado a lo largo de los años.

El público se puede encontrar estilos tan diferentes como la cumbia, la música «balkan», el jazz o el flamenco, entre otros, entremezclándose con ritmos afro y melodías también de las tierras leonesas.

Desde ‘Prieto Picado’, no buscan posicionarse como un grupo influyente en la escena musical «mainstream». «Nos sentimos realizadas con la trayectoria que lleva el grupo y no creeemos que sea necesario estarlo para poder dar muchos conciertos», afirman.

A la hora de presentar sus proyecciones de futuro, adelantan que se encuentran trabajando en la grabación y posterior lanzamiento de su primer disco de estudio, cuya publicación está prevista para otoño de este año 2026.

Colaborando mano a mano con el productor Diego Galaz, de ‘Fetén Fetén’, esperan «sacar un disco del que sentirnos orgullosos y que represente el espíritu de ‘Prieto Picado’ con la máxima calidad posible».

Pero la ambición no termina ahí, como bien han dicho: «Suponemos que prepararemos una gira de presentación para el disco y ojalá podamos llevarla a muchas ciudades, salas, pueblos y festivales a lo largo de 2026".