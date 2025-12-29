la magia se viste de gala en León

La gala internacional del Festival de Magia es un 8.000 que se alcanza cada año y que cada vez supone un reto mayor y mejor. Pero el festival va por barrios, calles, lugares que nunca son segundo plato, e incluso localidades de la provincia que se suman así a la gran fiesta de la magia. Pero de vez en cuando no está mal ir de gala y eso es lo que hace el evento. Cada año con una decena de funciones especiales que el público abarrota y consisten en hacer que el espectador salga un poco más feliz de lo que entró. Es magia, no milagros, pero alcanzan altas cotas de éxito. Y así fue ayer cuando dieron comienzo, en dos funciones, de tarde y de noche las galas que dirige este año Violeta Zheng.

Es por ello que el propio festival sitúa a la gala en lo más alto: «La Gala Internacional de Magia es el espectáculo principal del festival y tiene lugar en el Teatro Auditorio Ciudad de León, convirtiéndolo en el corazón de la programación, ya que ofrece la una oportunidad de presenciar las actuaciones de los magos más talentosos del mundo. Juan Mayoral y Violeta Zheng se encargan de seleccionar cuidadosamente a los artistas, garantizando un espectáculo de renovado cada año calidad excepcional. Gracias a su dilatada experiencia y amplio conocimiento en el campo de la magia, logran crear una combinación perfecta de actos que deleitan al público durante toda la velada», indican.

Y cada año los nombres son los de los que cortan el bacalao en lo más alto del espectáculo de la magia y el ilusionismo. Artistas en plena forma y con espectáculos de calidad en cuanto a impacto e innovación. Los nombres son: Raymond Crowe, Christiansen Morten, Imanol D'Albéniz y Giorgia Adel, Klek Entòs y el español Charlie Mag.

Además, Juan Mayoral también 'hace' magia en Segovia. La exposición '100 años de magia' se ha inaugurado en la Sala Expresa de La Cárcel_Centro de Creación, con 50 carteles anuncio de espectáculos mágicos de los siglos XIX y XX, como apertura del ciclo 'Segovia, Ciudad de los artificios mágicos' que tendrá lugar en este recinto cultural. Se trata de una muestra que reúne 50 reproducciones de carteles reales de espectáculos de magia que se anunciaron en Estados Unidos, París, Londres, Viena y otras ciudades, a lo largo de los siglos XIX y principios del XX, con artistas de la talla de Houdini, Roger Houdin, Nicola, y varias magas de la época. La colección expuesta es parte del conjunto de facsímiles y originales del mago Juan Mayoral, que ha cedido para esta edición este medio centenar de obras a través de las que se ve, como ha indicado el mago segoviano Iván Asenjo, «la transformación de la magia, desde la figura del mago oriental, el demonio, los diablos... hacia el mago moderno, vestido de frac, con la mujer como partenier, con otros trucos que dejan atrás el esoterismo y entran en la magia actual». La muestra pone el foco especialmente entre 1880 y 1930.