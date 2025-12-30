Botines crea su propio club de lectura dedicado en exclusiva al modernismo

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí de León inaugurará el año 2026 una nueva propuesta cultural, el Salón de Lectura de Casa Botines, un club concebido como un recorrido literario por el universo estético y simbólico del modernismo, en diálogo con la época en la que Antonio Gaudí desarrolló su obra. La primera sesión tendrá lugar el jueves 15 de enero a las 19 horas y la primera lectura será ‘Azul’ de Rubén Darío.

El club de lectura se reunirá una vez al mes y cada sesión ofrecerá un espacio tranquilo para comentar las obras seleccionadas, contextualizarlas histórica y literariamente y relacionarlas con los movimientos culturales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, sin perder de vista su vigencia actual. Las reuniones estarán acompañadas de un café-merienda, para favorecer una atmósfera cálida y propicia para la conversación y la creación de comunidad.

El proyecto se celebrará en el Espacio de Mediación Cultural del Museo, una sala recientemente renovada que ejemplifica la transformación integral del Museo. Antiguos despachos administrativos se han convertido ahora en un lugar destinado a la participación ciudadana, la conversación cultural y el disfrute pausado del patrimonio.

El ciclo literario de 2026 propone un itinerario amplio y diverso que atraviesa distintas sensibilidades modernistas y autores fundamentales de la literatura internacional: de Rubén Darío a Walt Whitman, de Kate Chopin a Virginia Woolf, pasando por Chéjov, Valle-Inclán, Unamuno, Alfonsina Storni, E.M. Forster o Boris Vian. A lo largo del año, las lecturas permitirán reflexionar sobre cuestiones universales como la libertad personal, la identidad, la introspección, la relación con la naturaleza o las transformaciones sociales de la modernidad, en un diálogo constante con el espíritu del edificio y su contexto histórico.

Casa Botines Store, la tienda del Museo, también estará involucrada en esta actividad ya que contará con un espacio específico dedicado al Salón de Lectura, donde podrán adquirirse los títulos del ciclo junto con información y recomendaciones vinculadas a cada sesión.

La inscripción al club de lectura sobre el modernismo es semestral y tiene un precio de diez euros por periodo. Esta actividad es gratuita para los amigos del Museo.