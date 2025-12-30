Luz para la belleza del palacete neomúdejar

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio ha autorizado la instalación de alumbrado público y ornamental en el edificio neomudéjar situado en la calle Alcázar de Toledo, 11 y 13 y, la calle San Agustín, 8 de León, cuyo proyecto inicial ha sido reformado. En el palacete neomúdejar se instalará la clínica del doctor José Manuel Valle Folgueral, que quiere convertirlo en un referente nacional en el tratamiento de patologías complejas de la columna vertebral.

Con el fin de preservar la correcta apreciación de la ornamentación de arcos de ladrillo, no se instalará el proyector previsto sobre la puerta de acceso al edificio en la calle San Agustín para evitar interferencias con las cabezuelas de madera que sujetan el alero del tejado, y no se instalarán los dos proyectores previstos en la galería que se abre al patio. En la fachada del edificio de mayor altura, la previsión de cableado empotrado no coincide exactamente con la posición de las luminarias, aspecto que se abordará durante la ejecución del proyecto. El acuerdo fur adoptado por la Comisión de Patrimonio presidida ayer por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

Además, autorizó la intervención arqueológica en el Convento de San Marcos de León, en el marco de la redacción del Plan Director de Conservación del Hostal . La actuación permitirá actualizar e integrar las lecturas de paramentos mediante trabajos de gabinete, campo y memoria final, incluyendo la toma de datos fotogramétrica de fachadas, claustros e iglesia, bajo la dirección de un arqueólogo y la supervisión del Servicio Territorial de Cultura.

También se acordó permitir a la Parroquia de Nuestra Señora del Mercado la sustitución de la tarima existente en el presbiterio de la iglesia, Bien de Interés Cultural. La intervención se limitará a las zonas con daños, levantando las tablas y cuadrales existentes para colocar un nuevo entarimado de madera de pino machihembrado sobre rastreles tratados, respetando el acabado y la estética del pavimento original, y se instalarán rejillas de ventilación para mejorar las condiciones higrotérmicas de la madera.

Además, se dio luz verde al informe sobre la intervención arqueológica dentro del proyecto de conservación y restauración del tramo de la antecerca de la Muralla de León, situado en la calle Prado de los Judíos. Los trabajos, incluyeron estudio de paramentos y control arqueológico, documentando cinco fases constructivas que abarcan desde la cerca medieval hasta intervenciones recientes. La última fase respetó las fábricas originales, reconstruyendo almenas y huecos, limpiando los muros y eliminando elementos ajenos a la muralla medieval, garantizando así la conservación del patrimonio histórico.

La comisión también dio paso a la restauración de varios bienes ubicados en iglesias de las localidades de Joara, Celada y Valdavida, estableciendo como condiciones que, en caso de que los bienes deban salir de los templos para la ejecución de la intervención, se contrate un seguro clavo a clavo y que, una vez finalizados los trabajos, se presente una memoria final.