RNE deja la Onda Media en León: así afectará a sus oyentes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Radio Nacional de España (RNE) ha apagado su señal en Onda Media en la madrugada del 29 al 30 de diciembre a las 3.00 h en España (774 kHz desde León), tras haber prestado este servicio desde 1937.

A pesar de estos cambios, el ente público informa que sus oyentes podrán seguir conectados a través de su radio favorita sin romper sus hábitos ni sus rutinas.

Debido a este apagado, RNE emitirá en FM, en el sistema DAB+ y en la plataforma de RNE Audio. Según el ente público, la despedida de la Onda Media no "implicará la desaparición de nuestros contenidos, sino una transición hacia sistemas de escucha más eficientes, accesibles y con mayor calidad sonora".

"Cada vez son más los países europeos que han apagado la Onda Media. El motivo principal es su menor calidad de sonido, el alto consumo energético, la contaminación electromagnética asociada y la disponibilidad de alternativas más modernas, estables y sostenibles. Con este cambio, la radio evoluciona hacia formatos que ofrecen mejor calidad, mayor cobertura y nuevas formas de escucha adaptadas a los hábitos actuales. En España, desde los años ochenta la audiencia se ha inclinado mayoritariamente por la FM, gracias a su mayor oferta de contenidos y a la mejora considerable en la calidad del audio respecto a la Onda Media. Por ello, la Onda Media ha perdido adeptos de forma progresiva y se ha quedado obsoleta en el panorama actual", detallan fuentes de la corporación.

Las alternativas para escuchar RNE

A través de la FM

La radio FM cuenta con una elevada cobertura poblacional para todas las cadenas que integran los canales de la casa: RNE, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 y Radio 5.

Frecuencias en León para RNE:

León 97,1 MHz

Redondal 103,3 MHz

Villablino (RNE) 98,1 MHz

Villafranca 90,9 MHz

Vegas del Condado 92,3 MHz

OM - LEÓN 774 kHz

OM - PONFERRADA 855 kHz

Frecuencias en León para Radio Clásica:

León 91,1 MHz

Redondal 93,0 MHz

Villablino 89,0 MHz

Villafranca 89,7 MHz

Vegas del Condado 89,7 MHz

Frecuencias en León para Radio 3:

León 89,3 MHz

Redondal 99,9 MHz

Villablino 91,4 MHz

Villafranca 91,4 MHz

Vegas del Condado 99,5 MHz

Frecuencias en León para Radio 5:

León 102,2 MHz

Redondal 105,9 MHz

Villablino 99,4 MHz

Villafranca 104,1 MHz

Vegas del Condado 101,7 MHz

El sistema DAB+

Este 2025, RNE ha apostado por "modernizarse y responder a las necesidades de adaptación en las que se ve inmersa la sociedad y en las que el progreso tecnológico mundial marca el rumbo". Por eso se impulsa el uso de DAB+, la evolución de la radio digital terrestre, un sistema que permite una mejor calidad de sonido, una mayor estabilidad de la señal y la posibilidad de ofrecer más contenidos en un mismo espacio radioeléctrico.

El DAB+ es un estándar implantado en numerosos países europeos y "supone un avance significativo respecto a la Onda Media". Aunque su despliegue en España ha sido más progresivo, la tendencia apunta hacia una mayor expansión de la radio digital en los próximos años, con el objetivo de ofrecer al oyente una experiencia más completa, más moderna y más accesible.

Para acceder a DAB+, es necesario contar con receptores compatibles, disponibles tanto en equipos domésticos como en vehículos de nueva fabricación. Este tipo de tecnología se presenta como una opción de futuro para complementar la FM.

App de RNE Audio

La forma más sencilla y flexible para escuchar RNE desde cualquier lugar y plataforma en sus diferentes versiones: navegadores web, móviles y Smart TV. Solo es necesaria una conexión a Internet, ya sea mediante datos móviles o Wi-Fi.

La aplicación RNE Audio, disponible de forma gratuita para Android e iOS, permite no solo escuchar toda la programación en tiempo real, sino también acceder a una amplia oferta a la carta, con episodios anteriores, podcasts exclusivos y listas personalizadas para disfrutarlas cuando quieras. Además, cuenta con funciones como la descarga para escuchar sin conexión, el guardado de favoritos o la reanudación automática del punto exacto en el que se dejó una emisión.