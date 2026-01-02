Gaudí será gran protagonista del nuevo año con León como referencia

Museo Casa Botines Gaudí, ahora gestionado por la Fundación Obra Social de Castilla y León, es uno de los emblemas arquitectónicos de la trayectoria del catalán.fundos

León, Barcelona y Comillas celebran en 2026 el Año Gaudí para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto de Reus, una importante efeméride que coincide con la capitalidad mundial de la arquitectura en la capital catalana y con otros aniversarios, como los 30 años de nuestro primer Premio Pritzker a Rafael Moneo y los ocho siglos de la catedral de Burgos.

El año Gaudí quiere ser un homenaje coral al legado de uno de los nombres más reconocidos y disruptivos de la arquitectura del siglo XX, por su manera profundamente innovadora de entender la relación entre ciencia, cultura y espiritualidad.

Este legado está representado en sus edificios, 14 de ellos ubicados en Cataluña: la Cripta de la Colonia Güell, la Casa Batlló, la Casa Vicens, el Palau Güell, el Park Güell, la Casa Calvet, el Colegio Teresiano, los Pabellones de la Finca Güell, la Torre Bellesguard, el Portal de la Finca Miralles, la Nau Gaudí, la Casa Milà, el templo de la Sagrada Familia y el Primer Misterio de Gloria del Rosario Monumental de Montserrat.

Y otros cuatro situados en otras ubicaciones: el Capricho de Comillas (Cantabria), el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines y su intervención en la Seu de Palma.

El programa de esta efeméride se estructurará alrededor de una exposición en el Museu d’Història de Catalunya y del Gaudí International Congress 2026. La primera consistirá en un recorrido por su obra y el congreso recogerá novedosos trabajos de investigación.

Además, de febrero a diciembre, Barcelona será la capital mundial de la arquitectura, y además acogerá el congreso de la Unión Internacional de Arquitectos del 28 de junio al 2 de julio, con asistencia prevista de 10.000 profesionales. Las actividades de la capital mundial de la arquitectura se desarrollarán en más de 75 espacios, como museos, mercados, bibliotecas, plazas y calles, con el objetivo de reflexionar sobre la urbe del futuro. Dejará como legado una maqueta de la Barcelona de 2035 a gran escala que se instalará en la antigua sede de la editorial Gustavo Gili.

A tener en cuenta

Se cumple el 30 aniversario de la concesión de nuestro primer premio Pritzker. Rafael Moneo (Tudela, Navarra, 1937) se convirtió en 1996 en el primer arquitecto español en ser galardonado con el conocido como Nobel de la Arquitectura, que solo ha tenido continuidad en 2017 con el reconocimiento al estudio de Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta.

Moneo fue reconocido por su capacidad para integrar la obra arquitectónica en su entorno urbano y cultural. Su trayectoria incluye proyectos como la sede Bankinter, la ampliación del Museo del Prado, el Kursaal de San Sebastián y la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles.

Tiene pendiente este año la inauguración de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, del que también diseñó el edificio original. La catedral de Burgos también está de aniversario. Fue el 20 de julio de 1221 cuando se bendecía la colocación de la primera piedra de la que sería la primera catedral gótica de la península ibérica, a imagen de Notre Dame en París. Ese burgo medieval acababa de acoger un acontecimiento importante, la boda del rey Fernando con Beatriz de Suabia, y el antiguo templo románico se había quedado pequeño para acoger a los invitados. Esa ciudad próspera se merecía un gran templo, que ahora está pendiente de la colocación de las puertas de bronce que ha diseñado Antonio López para su portada principal, y que han provocado no poco revuelo. Se ha encargado un estudio para evaluar su impacto patrimonial.

Se cumplen 20 años de la muerte de Miguel Fisac, del que perdimos la emblemática La Pagoda (Madrid), derribada en 1999. Era la sede de los Laboratorios Jorba, símbolo de la modernidad arquitectónica madrileña de mediados del siglo XX. En medio de una gran polémica, el Ayuntamiento le propuso reconstruirlo en otro lugar, pero el arquitecto rechazó la oferta.