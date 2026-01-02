Las giras de los grandes nombres se saltan León

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

Madrid se prepara, con la llegada de 2026, para un año musical que mezcla pop, reguetón, indie y ritmos urbanos con la estrella puertorriqueña Bad Bunny, la mítica banda española La Oreja de Van Gogh, y las catalanas ‘superestrellas’ Rosalía y Aitana.

Durante los siguientes 12 meses son muchos artistas, nacionales e internacionales, los que ofrecerán uno, o varios, espectáculos en Madrid. El año comenzará con los conciertos de Valeria Castro, el 3 de enero; Abraham Mateo, el 11 de enero; Luz Casal, el 17; Eladio Carrión, el 28; André Rieu y su orquesta Johann Strauss, el 29; Sen Senra, al día siguiente; o Delaossa, el último día de enero. También cantarán el grupo rock Sexy Zebras, el 24, y Yandel, con dos conciertos, el 25 y el 26. Sin embargo, estos últimos ya han agotado entradas. Todos ellos tocarán en el Movistar Arena.

En febrero, también en el Movistar Arena, cantarán Danny Ocean, con dos fechas, el 4 y el 5; MVRK, uno de los artistas emergentes más potentes del panorama actual, el 6; Celtas Cortos con su gira ‘40 años contando cuentos’, el 7; Nathy Peluso, el 17; Ralphie Choo, el 20; al día siguiente, Walls; el rapero Fernando Costa, el 27; o Mikel Izal, el último día del mes. Por otro lado, el Palacio Vistalegre Arena acogerá a Lucho RK y a La Pantera, con su primera gira conjunta, ‘Fassilito Tour’, el 14 de febrero, y el 28 de febrero tendrá lugar la actuación de El Arrebato.

Por su parte, marzo contará con los espectáculos de Juanes, el primer día del mes; Dei V, el 6; la noche de Cadena 100, el 28; el compositor de bandas sonoras, Hans Zimmer, el 29; y el primer concierto de Rosalía en la capital, el 30. Los grupos Viva Suecia e Hijos de la Ruina, un trío de rap español formado por Natos, Waor y Recycled J, han hecho ‘sold out’ los días 7 y 13 y 14, respectivamente. Esos son los conciertos más destacados en el Movistar Arena, pero el escenario del Palacio Vistalegre Arena albergará a Xavibo, el 21, y a la ‘Diva’ de Eurovisión, Melody, el 28 de marzo.

El mes de abril le pertenece a las catalanas Rosalía y Bad Gyal. La cantante de ‘Lux’ actuará el 1, el 3 y el 4 de este mes, con entradas agotadas casi desde la preventa. Por otro lado, de los tres conciertos que dará Bad Gyal, el 11, el 12 y el 14, los dos primeros ya han hecho ‘sold out’. En cuanto a artistas internacionales destaca la italiana Laura Pausini, el 6 de abril; el inglés Louis Tomlinson, el 13; y el grupo australiano Rüfüs Du Sol, el 26. A la programación del Movistar Arena se suma el concierto de la banda Los Delinqüentes, el 24. Además, acudirán al Palacio Vistalegre Arena, Luis Cortés, el 18, y 5 Seconds of Summer, el 30. Los escenarios de mayo despuntan por los espectáculos de artistas de toda la vida como Eros Ramazzotti, el 4; Eric Clapton, el 7; Fito & Fitipaldis, con conciertos el 8 y el 9; Pablo Alborán, que ofrecerá dos actuaciones de su gira ‘KM0’, el 21 y el 22; y La Oreja de Van Gogh, con un triple ‘sold out’ los días 28, 29 y 31. Todos estos en el Movistar Arena, pero hay que añadir los dos primeros conciertos de Bad Bunny en Madrid, que tendrán lugar los días 30 y 31 en el Riyadh Air Metropolitano. Asimismo, el puertorriqueño se adueña de la capital en el ecuador del año con ocho conciertos. El ‘conejo malo’ cantará los días 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, en el Riyadh Air Metropolitano, como parte de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’. Por su parte, el Palacio Vistalegre Arena acogerá a Conan Gray, el 6, y a OneRepublic, el 20, mientras que el Movistar Arena contará con la presencia del compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi, el 15 de junio. También el Auditorio Miguel Ríos Rivas albergará a la banda Linkin Park los días 23 y 24 de junio. Julio se presenta con una variedad de estilos. El día 3 tendrá lugar el concierto de OT 2025; el 5, actuará Kany García; el 9, el Grupo Frontera; y, el 12, Chayanne con su gira ‘Bailemos otra vez’. Estos conciertos se celebrarán en el Movistar Arena, al mismo tiempo que el Riyadh Air Metropolitano acogerá a Rels B, el 4 de julio. Por si fuera poco, entre los días 8 y 11 del mes el recinto Iberdrola Music celebrará el festival Mad Cool que traerá a la capital artistas de talla mundial como Lorde, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots o Halsey. El mes de agosto da un respiro a la programación cultural pues solo recoge los conciertos de The Weeknd. El cantante y compositor canadiense celebrará los días 28, 29 y 30 su gira ‘After Hours Til Dawn’, en el Riyadh Air Metropolitano. Sin embargo, los espectáculos vuelven a la carga en septiembre. El Movistar Arena acogerá los cuatro conciertos de Leiva, como parte de su gira ‘Gigante’, los días 8, 9, 29 y 30. También los otros cuatro de Aitana, de su gira mundial ‘Cuarto azul’, que ya han hecho ‘sold out’ los días 11, 12, 14 y 15. Además, destacan las actuaciones de Kaze, el 18; Antonio Orozco, el 19; Iván Ferreiro, el 20; La Oreja de Van Gogh, los días 22 y 23; Soda Stereo, el 24; y Jorge Drexler, el 26. Por su parte, el Palacio Vistalegre Arena albergará a la banda británica de rock alternativo Transvision Vamp. El artista español Dani Fernández y el grupo colombiano Morat, despuntan en octubre. El castellano-manchego ya ha vendido todas las entradas para el Movistar Arena, los 9, 16, 17 y 23.