El único leonés que ha dado las Campanadas en televisión y no lo sabías

Fotografía que muestra fuegos artificiales durante la celebración de las Campanadas de Nochevieja este 2025.DANIEL GONZÁLEZ

Es el momento del año más esperado. Cada 31 de diciembre los españoles están pegados a sus pantallas para comer las uvas y dar así la bienvenida al nuevo año.

Este 2025 los encargados de presentarlos fueron Chenoa y Estopa en La 1, Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3 y Sandra Barneda y Xuso Jones en Telecinco.

No obstante, lo que puede que muchos no sepan es que ha habido dos leoneses que han llegado a presentar las campanadas en cuatro ocasiones. Es un rostro televisivo ya habitual de la pequeña pantalla y cuenta con una carrera consolidada.

No es otro que Jesús Calleja. El aventurero debutó en las campanadas de 2018 junto a Lara Álvarez para Mediaset y repitió en 2023 con Marta Flich desde Sevilla.

Por otro lado, el humorista Dani Martínez también ha tenido un rol clave en celebraciones de Nochevieja. El leonés ha participado en varias precampanadas en Neox, el canal joven de Atresmedia que emite su gala especial el 30 de diciembre y formó parte del despliege especial de Mediaset para las campanadas de 2018 en las que presentó Calleja.

En la televisión local también se da la bienvenida al año con un programa especial de campanadas en La 8, donde despiden el año desde diferentes puntos de la región.