El último vuelo de Jesús Calleja sobre León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Jesús Calleja ha compartido con sus seguidores su última experiencia aérea de 2025 sobre el cielo de León. En una publicación realizada en redes hace apenas dos días, el comunicador mostró imágenes de la provincia desde su helicóptero.

Según ha detallado el propio Calleja, los pilotos deben volar con regularidad para mantener la destreza necesaria en el manejo de la aeronave, y ha subrayado que no existe mejor escenario para cumplir con esta rutina que los paisajes leoneses. Esta actividad ha servido como despedida de su tierra antes de afrontar su próximo gran desafío deportivo en el extranjero.

El aventurero aprovechó la ocasión para anunciar que, solo 24 horas después de ese vuelo, iniciaría su viaje hacia Arabia Saudí. El objetivo de este desplazamiento es su participación en el Rally Dakar, una de las pruebas más exigentes del mundo del motor. Calleja ha confirmado a sus seguidores que compartirá los detalles de esta nueva aventura en el desierto, pasando así de las bajas temperaturas de la montaña leonesa al rigor del clima saudí en apenas unos días.