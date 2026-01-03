La Junta premia los mejores trabajos sobre la historia de los libros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el vicepresidente primero de la Diputación de Segovia y diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, han presentado hoy las bases del III Premio Internacional «Sinodal de Aguilafuente» a la investigación sobre la historia del libro y la edición en lengua española, una nueva convocatoria destinada a fomentar y reconocer la investigación académica rigurosa en torno a la cultura escrita, la imprenta y los procesos editoriales en el ámbito hispano.

El consejero ha señalado que el premio toma su nombre del Sinodal de Aguilafuente, impreso en Segovia en 1472 por Juan Párix, considerado el primer libro impreso en España y uno de los hitos fundacionales de la historia cultural del país: «Esta iniciativa rinde homenaje al origen de la imprenta en nuestro territorio y proyecta su legado hacia el presente mediante el impulso a estudios innovadores sobre la historia del libro y de la edición en lengua española».

Asimismo, Santonja ha recordado que «supone la recuperación y actualización de un premio con trayectoria previa, que ya fue impulsado en años anteriores como reconocimiento a investigaciones sobre la historia del libro y la imprenta en el ámbito hispano», y que, «tras un periodo de interrupción, el Premio Internacional »Sinodal de Aguilafuente» se retoma ahora con un enfoque renovado y una vocación claramente internacional, reforzando su carácter académico y su proyección panhispánica».

La convocatoria, impulsada conjuntamente por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Diputación Provincial de Segovia, tiene como objetivo situar a Castilla y León como un referente internacional en el estudio del patrimonio bibliográfico y editorial, así como reforzar la proyección cultural del español como lengua de transmisión del conocimiento.

El Premio Internacional «Sinodal de Aguilafuente» está dirigido a investigadores de cualquier nacionalidad que presenten trabajos originales e inéditos, en español.