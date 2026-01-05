Cómo se vive la 'crisis de los 30' en León, en clave de humor

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

Su nombre y su apellido ya resuenan en las redes sociales, especialmente para quienes viven en el norte de la Península. Es Teresa Garache, y aunque nació en Cantabria, comparte un gran vínculo con la capital leonesa, donde vivió durante un tiempo al cursar sus estudios en la Universidad de León.

Su estancia en la capital leonesa favoreció mucho la unión de grupo, además de haber participado en el equipo de voléibol de la misma institución educativa. Todo ello la llevó a construir grandes amistades como Ruth, Susana o Raquel, quienes la apoyaron a atreverse a comenzar en un mundo que «jamás hubiera imaginado». «Yo llegué a León como una ‘señorita de Santander de toda la vida’, pero colgué los tacones y acabé haciendo actividades como parapente», declara entre risas. Por otro lado, afirma que León no sólo le aportó su vivencia universitaria, sino que su primera pareja fue un joven leonés, cuya familia la acogió como «una hija más» y le dio el privilegio de conocer en profundidad la magia de la capital leonesa. Recuerda con mucho cariño un verano que pasó en un pueblo de la provincia leonesa: «Nunca me olvidaré de los cielos estrellados que vi durante aquel agosto, en Cantabria tenemos más nubes y las estrellas no se dejan ver tan fácilmente. Teníamos dos euros en el bolsillo, pero éramos ricos y no lo sabíamos». La actriz estudió el grado de CAFyD en la ULE, y fue al terminar sus estudios cuando se instaló en Madrid para adentrarse en el mundo del teatro. «Pasaron los años y, cansada de esperar a que me llamaran de cástings, decidí darme la oportunidad yo misma convirtiéndome en creadora de contenido en redes sociales como Instagram y Tik Tok», explica la artista. Teresa, que actualmente tiene 33 años, recurre en sus vídeos, en tono humorístico a la «crisis de los 30», un tema que también la llevó a escribir la novela que tituló como ‘Ni casa, ni curro, ni cactus’. En esta obra, escribe sobre una joven que vive en Madrid y decide volver al norte a encontrarse consigo misma. «No siempre relaciono mi contenido sobre el norte, pero sí con nuestra esencia, con nuestro carácter», afirma la influencer. Como ella misma explica, «al final va intrínseco en mí, como creadora, por mis orígenes y mis vivencias». La actriz ha continuado con su forma de ver a la gente del norte: «Opino que generalmente somos gente más bien fría o seca, hasta que consigues entrar por una grieta en nuestro aparente corazón congelado». Afirma que tener un amigo norteño es tener un amigo «para toda la vida». Y es que, desde la perspectiva romántica, la artista suele recurrir a un chiste que resume su esencia: «una vez me lié con un chico del sur y me dijo ‘te quiero’ a las dos semanas, más que mis padres en toda mi vida», aunque finalmente concluye con que «en realidad no es un chiste, sino una anécdota». En lo que respecta a sus proyecciones de futuro, la actriz y comediante declara que gracias a su éxito a través de las redes sociales, se ha animado a escribir una serie de comedia con el norte como escenario. «Estará ambientada en Cantabria, pero puede que el personaje haga alguna visita a León a tomarse unos ‘cortos’», vacila. Por otro lado, Teresa Garache comenzó a principios de este año a hacer un ‘stand up’, y espera que dentro de no mucho tiempo «pueda venir a la capital leonesa a actuar en esta tierra en la que siempre descansará un cachito de mi corazón».