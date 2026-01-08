"Pervertido y Elegante": El rap que rompió esquemas en León

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

La música no deja de ser una vía más para alzar la voz y luchar contra las injusticias sociales a través del arte. Y ese fue el propósito de cuatro leoneses que crearon su grupo en la década de los 2.000. Sus nombres son Óscar Martínez, a la voz; Carlos García, como instrumentista; Jesús Monteserín, como Dj y Daniel Monteserín, también a la voz.

En una década en la que el panorama del rap en León era casi nulo, con la presencia de la banda ‘Entre líneas’, considerada como pionera, estos jóvenes se conocieron en el mítico bar ‘Sailor’, donde la cerveza y los micros abiertos les uniría en 2003 para crear el que sería «Pervertidos elegantes».

El nombre del grupo dio un giro en cuanto a su sentido. En un principio, hacía referencia al primer tema en dúo de Óscar y Daniel, ‘Elegantes pervertidos’, pero después, y según explica Daniel, «el sentido cambió, decidimos llamarnos ‘Pervertidos Elegantes’. Al principio, nos describía a nosotros, pero más tarde, el bautizo del grupo empezó a hacer referencia a a aquellos que visten con traje y corbata. Comenzamos siendo nosotros y acabaron siendo ellos», explica Daniel.

Considerado como una mezcla de rap metal con electrónica y un toque punk, a principios de siglo, los tres grupos del estilo en León eran ‘Entre líneas’, ‘Pervertidos elegantes’ y ‘Dementes fuertes’. «Había competitividad pero al final todos convivíamos en el mismo lugar», declara Daniel.

Y es que ‘Pervertidos elegantes’ supo ganarse su lugar por el mensaje que lanzaba con sus letras. Se trataba de un rap transgresor, que se reivindicaba y luchaba a través de lo «moralmente incorrecto». En sus temas, los integrantes hablan de la explotación laboral, de los presos políticos o del abuso policial, entre otros. Hecho que alguna vez se les ha «complicado». Según cuenta Daniel, «algunos festivales no nos han dejado tocar por miedo». Es por esto que normalmente, los conciertos y sus actuaciones han sido organizadas por el propio equipo.

En cuanto a su opinión sobre la posible ‘censura’ a la hora de hacer música, Daniel se mantiene firme: «Es como dijo Robe Iniesta: ‘Vivís en un país libre, haced lo que queráis, eso sí, que no os vean». El vocal del grupo ha sido claro: «No creo que no haya libertad de expresión, pero si te identifican co el enemigo, van a por ti».

‘Pervertidos elegantes’, que ya han publicado cinco discos y están trabajando en el sexto, se han subido a escenarios en Zaragoza, Madrid, Barcelona y León, de donde vienen. Fuera de España, también han actuado en Alemania.

En cuanto a sus proyecciones de futuro, Daniel declara que este sexto disco intentará aunar la esencia de los proyectos anteriores aunque en un tono más «desenfadado», como fue el caso de su segundo álbum ‘No es para mayores’. Adelanta que será un trabajo que incluirá la música electrónica y continuará con el espíritu del grupo. Será diferente a ‘Crónicas de una revolución’, un álbum que quizás fue el más crítico con la sociedad y la política actual.

Por su parte, Daniel Monteserín también trabaja en dos proyectos a mayores. El primero lo firma como ‘Txoku’, una propuesta de rap con instrumental que ya ha presentado con su disco ‘Antropía’ y en un directo en el Teatro San Francisco de León. «Es un rap más poético y emocional».

El otro es ‘Dani Delito’, en solitario y en colaboración con diferentes productores, con un estilo «más callejero».