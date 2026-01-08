Hummo abre el fin de semana en el Black Bourbon

Llegan Hummo al Black Bourbon y hay garantía para una descarga musical como dios mandaba, con el rock clásico como imperativo para poner toda la carne en el asador. Hoy, viernes 9 de enero, apertura de puertas a las 21.00 horas, y entradas entre 5 y 7 euros, Hummo dejarán constancia de su pasión por los sonidos setenteros. Algo así y a su manera que ellos también definen como estilo enigmático, melodías envolventes y armonías cuidadas.

Fundado en 2021, su sonido bebe del rock clásico y lo transforma en una identidad propia que viaja desde el ye-yé español hasta los años 70 sudamericanos, siempre con composiciones originales. La banda está formada por Javi Herreras (guitarra y voz), Dani Trillo (guitarra y voz), Elena Iglesias (teclado), David Herreras (bajo y voz) y César Redondo (batería).

En definitiva, también mandan el siguiente mensaje: Ritmos endiablados, energía arrolladora y una elegancia sutil que provocan reacciones difíciles de explicar… Una experiencia sonora diferente, intensa y sorprendente.

Ya para el sábado, Black Bourbon cuenta con la presencia de Pangea y Battosai. Con el mismo horario, las entradas varían entre 8 y 10 euros y la música que sonará se mueve entre el punk Rock y e el Post-Hardcore, en manos de estas dos formaciones procedentes de Barcelona y Santiago respectivamente.

Pangea es una banda de punk-rock alternativo nacida en Barcelona en 2021. Con un sonido directo, frenético y cargado de energía, beben del espíritu del punk de los 90 y 2000, apostando además por la difusión de la cultura en catalán, lo que les da una personalidad muy marcada. Con dos discos de estudio, dos giras nacionales y más de 50 conciertos, la banda demuestra una madurez sorprendente para su corta trayectoria. Actualmente presentan su segundo álbum, Retorçada Realitat, mientras ya trabajan en su tercer trabajo de estudio. Ritmo, contundencia y actitud sin frenos.

Battosai recuperan el espíritu de la Generación X, fusionando grunge, shoegaze, post-hardcore, punk rock y Midwest-emo. Formados en 2018, debutaron con los singles «Cuánto tiempo» y «12:21», firmando poco después con Spinda Records, con quienes publicaron su primer álbum y recorrieron buena parte del país. En 2024 regresan con fuerza tras renovar su sección rítmica y presentan Lágrimas y Milagros, un disco oscuro, visceral y emocional, grabado en Ultramarinos y que los consolida como una de las propuestas más potentes y cautivadoras de la escena alternativa actual.

Para rematar el fin de semana, el grupo leonés Xtorsión celebra la publicación de su nuevo álbum El Legado con un evento especial a partir de las 13.30 horas. Habrá escucha íntegra del nuevo álbum, visionado del videoclip oficial, firma de discos y encuentro con la banda y venta de vinilos, merchandising y ediciones anteriores.