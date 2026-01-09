Crea, filma, escribe, busca

Todos su principios conducen a la búsqueda. Y en el trayecto queda y surge el hecho creativo. Es Marcos Rodríguez, que tiene un nombre artístico: Marcos Roddie que figura en créditos por ejemplo en la prestigiosa plataforma Filmin. Un documental titulado Todo se olvidará en Corea, de 2023, es prueba de prestigio y del talento de una mirada personal que le permite indagar en lo cinematográfico y lo sociológico, por ejemplo. Resumido. Dice: «Creo, filmo, escribo y busco». Y lo hace. Lo está haciendo por ejemplo en un proyecto titulado Getafe II. Así como en múltiples participaciones en proyectos colectivos e individuales. Leonés en Madrid que se suma a la nómina de talento que se escapa aunque, gracias a casos como el suyo, de vez en cuando regresan.

Ahora la actualidad lleva su nombre y se produce en León porque el cineasta leonés Marcos Rodríguez, Marcos Roddie, protagonizará la segunda edición del «Programa de refugio creativo. Residencias artísticas Ana Mendieta» del Programa de Protección Internacional de San Juan de Dios de León que une atención social, acompañamiento comunitario y creación artística.

El proyecto ganador se titula Lo que no entra en cuadro y plantea la creación de una «película» comunitaria entendida como proceso vivo donde conviven relatos, silencios, recuerdos, gestos y miradas diversas. Se desplegará en el centro La Fontana de Armunia a lo largo de varias jornadas de trabajo compartido que harán del cine una herramienta de encuentro, escucha y construcción conjunta.

Roddie propone un espacio de trabajo basado en la escucha activa, la conversación y el juego, donde las personas participantes puedan imaginar otras realidades y explorar cómo la memoria individual dialoga con la colectiva. Aúna improvisación, teatro, movimiento y el uso libre de imágenes y sonidos que se convierten en herramientas para generar vínculos y construir un archivo sensible de experiencias compartidas.

"El resultado no tiene por qué ser una película al uso: puede ser lo que decidamos entre todas las personas que formemos parte del proceso», dice el cineasta.

El Programa de refugio creativo nació con la vocación de «abrir la mirada sobre los procesos migratorios transformando situaciones críticas en oportunidades de crecimiento conjunto», señala la dinamizadora sociocomunitaria del programa, Ánxela Blanco.

En 2025, La Fontana acompañó a un total de 404 personas (87 mujeres, 207 hombres, 49 niñas y 61 niños) de 35 nacionalidades con historias marcadas por conflictos armados, persecuciones políticas o motivos de identidad. Ofreció apoyo social, jurídico, laboral, en búsqueda de vivienda, administrativo, psicológico y comunitario. «Tejemos redes con el barrio, con la ciudad y con asociaciones para que las personas tengan una vida digna en esta ciudad», explica Blanco.