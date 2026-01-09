'Dónde estarán las nieves de antaño' sigue en Cerezales

¿Dónde estarán las nieves de antaño? EL título es una exposición y un pretexto para conocerse a través del territorio, que a cada uno forma e influye. ¿Dónde estarán las nieves de antaño? Tal vez la respuesta esté en el pueblo, que inmóvil ha cambiado. Durante la tarde de hoy viernes 9 de diciembre, el investigador científico en paleobiología Darío Fidalgo junto a la geóloga Esperanza Fernández, hablarán sobre estas cuestiones en un espacio abierto a todas las personas interesadas. Aunque las invitaciones ya están agotadas y a lo que se puede aspirar es a la lista de espera.

Es, realmente, entrar en materia. En la materia de la memoria y la geografía cercana, sobre la que se vive y se pisa. Entra en detalles cuando dice que el sur de la Cordillera Cantábrica no siempre ha albergado el límite climático que separa el mundo atlántico del mediterráneo. En tiempos prehistóricos las fases glaciares se alternaban con periodos interglaciares, condicionando la aparición y desaparición de nieves perpetuas en nuestras montañas y el avance y retroceso de las tundras y las estepas. Con los cambios en los paisajes vegetales las faunas de climas fríos y de climas más templados se sucedían en el entorno, llevando a los humanos a continuas modificaciones de sus áreas de ocupación y de su interacción con el medio ambiente. En Frontera Cantábrica nos aproximamos a estas variaciones en los ecosistemas de León a través del estudio del registro arqueo-paleontológico que custodian sus cuevas.

