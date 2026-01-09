El Musac de Weiwei, Mendieta y Yoko Ono batió todos los récords

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León cerró su 20 aniversario con 116.217 visitantes, un incremento del 33,8% respecto a 2024, en un año marcado por el éxito de las exposiciones de los artistas Ai Weiwei y Yoko Ono.

El Musac recibió durante el año 2025 un total de 116.217 visitantes, lo que supone un aumento de más de 29.000 personas respecto a las 86.831 del 2024, alcanzando un total de 1.737.060 visitas desde su inauguración el 1 de abril de 2005. Con seis exposiciones temporales inauguradas a lo largo del año, la programación expositiva del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León ha contribuido a afianzar al centro como uno de los referentes en el panorama artístico a nivel nacional.

En cuanto a su procedencia, el público local representa el 55% del total de las visitas, lo que evidencia el arraigo y la aceptación del museo en su entorno más cercano. Asimismo, el público de ámbito nacional concentra el 37,2% de las visitas, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido y una mayor proyección del museo a nivel estatal. Por último, las visitas de procedencia internacional, que suponen el 7,4 % del total, aumentan un 2,4 % respecto al 2024. El primer cuatrimestre del 2025 estuvo protagonizado por la exposición Ai Weiwei. Don Quixote, que pudo visitarse hasta el mes de mayo de 2025.