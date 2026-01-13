Diario de León

Santonja tacha de desastre el derrumbe de Muriel

Derrumbe de la iglesia de Muriel de Zapardiel (Valladolid).

ICAL
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja visitó la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo con motivo del derrumbe que se produjo este lunes a las 8.00 horas en el templo que estaba declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). El consejero tachó de «desastre y absolutamente imprevisible» lo sucedido, y afirmó que van a proceder con las actuaciones «de inmediato» aunque cree que hay «una obra seria».

Además, aseguró que catástrofes como estas pueden suceder y que al contemplar las imágenes, «se te viene el mundo a los pies», pero existe «capacidad para afrontarlas y se va a afrontar en condiciones».

El consejero puntualizó que «sólo se habla de los edificios que están en peligro», pero aseguró que la Junta dedica una atención «preferente» al patrimonio y no se habla de la labor que el ejecutivo autonómico lleva «muchísimos años e incluso décadas» llevando a cabo. Asimismo, el delegado diocesano de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Álvarez, reconoció una visita de los servicios de patrimonio del Obispado de Valladolid durante los meses de junio y julio en la que no se detectaron indicios que pudieran «prever la situación». Advirtió que la iglesia se clausurará «por motivos de seguridad y para analizar más detenidamente la situación» y vaticinó que buscaran un lugar alternativo para celebrar el culto.

