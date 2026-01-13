León busca poemas para el año 97 de la era genariana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Bendito Canalla, por vía de la Poesía, concita a sus musas —La Moncha, La Bailabotes, La Anselma...— y a sus amigos —El Boto, El Héroe del Caney, los Evangelistas— para que inspiren a su feligresía en la creación de las odas a su beoda silueta que resonarán el 29 de marzo en la lectura pública en el Barrio Húmedo y el próximo Jueves Santo ante el tercer cubo de la muralla de la Calle Carreras de León. El XIV Certamen Genariano de Versos Burlescos ya está abierto a cuantos poetas quieran emular al simpar Paco Pérez Herrero en la composición de las loas que ensalzan al Santo Pellejero y retratan una época. Fija la atención en el papel blanco —mejor que en la pantalla— y la memoria en las enseñanzas del noble borrachín, sentirá el aspirante el éxtasis de transmutarse —que no reencarnarse, no se aceptan herejías— por unos instantes en el Evangelista que iluminó León para elevar a Su Etílica Santidad.

Despierten el genio y afilen el colmillo los rapsodas de Genaro Blanco Blanco, pues en las estrofas de altura catedralicia e indómitas rimas tienen que engarzar la visión bufa de estos tiempos convulsos. La recompensa llevará al más inspirado hasta el bautizo en la fe genariana de la Cena de Hermandad junto con 400 euros para amenizar su estancia.

El plazo para enviar el poema acaba el 20 de marzo de este año 2026.