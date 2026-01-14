Pedro Ángel Suárez, director de Música de la Catedral de León, fallece a los 66 años

Pedro Ángel Suárez Martínez, sacerdote y canónigo y director de música de la Catedral de León, falleció este miércoles 14 de enero a los 66 años. La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Los Jardines Sala Los Cipreses. Las exequias y misa de funeral tendrán lugar este jueves 15 de enero a las 16.00 horas en la Catedral y seguidamente se dará sepultura al cuerpo en el cementerio de Piedrafita de Babia.

Pedro Ángel Suárez Martínez ha desempeñado el cargo de director de Música y organista de la Catedral de León en la Capilla Musical Catedralicia, destacando en esta actividad durante el desempeño de sus funciones.

Se da la circunstancia de que en septiembre de 2023, en concreto el día 19 de septiembre, los vecinos de la localidad de San Cibrián de Ardón le dedicaron una sentida despedida tras su paso como párroco de la localidad, tal y como informó Diario de León. Ahí desarrolló Suárez Martínez su labor como responsable de los servicios pastorales de este pueblo y otros ocho de la comarca de Ardón y Valdevimbre.

Fue precisamente en ese momento cuando pasó a ejercer las tareas antes citadas en la Catedral, puesto que recibió el encargo de ejercer como director de música y del coro de la Catedral de León de la que era canónigo desde hace también varios años. En aquel acto en San Cibrián le fue entregado un pergamino manuscrito, con el agradecimiento de la Junta Vecinal y de todos los vecinos del pueblo que asistieron a la festividad del patrono san Cipriano.