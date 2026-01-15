Casa Botines Gaudí, récord de visitas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí cerró el año 2025 con un total de 142.632 visitantes. Esta cifra representa un 4,88% de crecimiento en número de visitas respecto al ejercicio de 2024. El 31,4% del total de visitantes llegó desde el extranjero, con Estados Unidos revalidando el primer puesto en el ranking de visitantes internacionales con un 13,63%, seguido por Francia con un 10,65% y Países Bajos con un 10%. Australia, México y Japón, por este orden, les siguen en esta clasificación. Respecto al público nacional (68,6% del total), la Comunidad de Madrid sigue liderando el ranking.