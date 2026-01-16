Tres grupos y un destino: rock en El Gran Café

Estará todo vendido para el Cultu-Sporting pero para El Gran Café por la noche, también. Bueno, desde las 20.00 horas, cuando Turbina abran este concierto a tres bandas que pretende ser una auténtica apisonadora y que si comienza con Turbina es que la fiesta va de eso. Julito Invaders, Gus In The Cave, Oscar Dead y Juancho Lizard, a partir de las 00.00 horas, a los platos, rematarán la faena y al que haya resistido la tormenta rock. Si Turbina saltan al escenario a las 20.00 horas, alas 21.30 horas harán lo propio Zoster, para dar paso a las 23.00 horas a Oscuros, mítico grupo leonés de los tiempos heroicos del Barrio Húmedo.

Oscuros cierran el concierto desde las 23.00 horas.DL

Turbina abren fuego a las 20.00 horas este sábado en El Gran Café.DL

Este es un triangular en el que saltarán chispas. Chispas no precisamente de bengalas de bares Instagram sino de cuando al escenario se sube la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La del rock, rock y rock y después, más rock. Se trata de Oscuros, nombre mítico de la escena leonesa ya con décadas se aventuras; de Turbina, un poco más jóvenes y con referentes como Rober Plan B, auténtico epicentro de cualquier terremoto que genere vida y entusiasmo, y Zoster, los más jóvenes y sin embargo en apariencia más reposados, más reflexivos. En cualquier caso, en los tres grupos bulle el rock que va del clásico al punk, o del americana al rockero urbano noventero, por ejemplo. Unidos aterrizan este sábado en El Gran Café con todo vendido para construir su monumento musical en el gran monumento del rock del Noroeste, como es el local regentado por Guille Mateo y Marina Borregán.

Zoster actúan en segundo lugar, desde las 21.30 horas.DL

En una improvisada charla con componentes de las tres bandas, bien avenidos todos, explicaba Jose Oscuro que «todos tenemos en común el rock, más duro, menos duro, más punk. Zoster tiene reminiscencias de Nirvana; Oscuros, más de rock antiguo tipo Motorhead. Turbina, más punk, estarían en el medio», señalaba. «Queríamos hacer una fiesta entre amigos. Y recuperar el rollo de los grupos que se unían para tocar», apunta Rober. Y parece que esa sintonía se ha conseguido cuando Fran, de Zoster, explica que «para nosotros estar en el cartel con las otras dos bandas es algo que nos hace ilusión y que ojalá podamos repetir».

«Turbina, se encargará de romper el hielo nocturno como banda de reciente creación con miembros de sobra conocidos. ¿La idea? Hacer lo mismo de siempre, pero más simple, más rápido y más alto», aseguran. Turbina son: Alfredo (batería), Juanjo (bajo), Guille (guitarra) y Rober (voz y guitarra).

Temas clásicos y nuevos

Seguirán Zoster, formación postpandémica con un característico sonido al que ellos denominan pinkcore. Ofrecerán el repertorio reunido recientemente en su primer trabajo Meconio, un álbum de once cortes que recopila gran parte del material de la banda. Finalmente subirán a terminar de dinamitar las cabezas de los allí presentes todavía Oscuros, con la formación actual de Jose Oscuro (guitarra y voz), Ricardo López (bajo y voz) y Fernando Javier Villa (batería). Tocarán temas clásicos de la vieja hornada (con una solera de más de 30 años) como por ejemplo Mis viejos botines o Fuego y algún tema nuevo.