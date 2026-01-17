los leoneses Teenage Fever, en el Black Bourbon con los barceloneses Navigrado

Los leoneses Teenage Fever son una de las apuestas de este sábado en directo en la sala Black Bourbon, que compartirán cartel con los catalanes Novigrado. El concierto dará comienzo a las 21.30 horas. Teenage Fever es una banda de pop punk originaria de León que canaliza la energía desenfrenada de los años 2000 con un enfoque fresco y actual. Influenciados por referentes como Blink-182 o Sum 41, combinan melodías pegadizas, riffs explosivos y letras que se mueven entre la nostalgia adolescente y la crítica emocional del presente.

Teenage Fever son tres amigos unidos por la pasión por el punk y los escenarios. Ya realizaron una primera gira bajo el título de No es una fase, mamá. En ella, el objetivo estaba claro: un directo potente, sudoroso y catártico, lleno de pogos y estribillos coreables.

Respecto a Novigrado, se trata de una banda de indie-rock alternativo nacida en 2025 en la efervescente escena local de Barcelona. Presentan su primer EP Jaque mate al rencor, un trabajo que apuesta por mirar la vida con perspectiva positiva.