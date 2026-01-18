Luis Zotes invita a su estudio a ver su obra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Luis Zotes propone una experiencia directamente en contacto con el arte y su proceso de creación. El objetivo: disfrutar de una de sus últimas obras. "Esta obra en la que se representa la Batalla de Villadangos entre Urraca I y Alfonso I. El Batallador de Aragón. Su mala relacion matrimonial. Nacimiento de Alfonso VII el Emperador. Infancia y motivos familiares, son elementos que acompañan la pintura que podrán apreciar en directo, en el estudio», explica el propio Zotes. Se refiere a su estudio pictórico ubicado en la Calle Santos Olivera 8 a pie de calle. Invitando a visitarle de 10 a 14.00 horas.