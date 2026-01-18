'Mientras el meteorito llega', en el albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ana Barcia y Raquel Mirón Producciones presentan Mientras el meteorito llega, una pieza intimista y reflexiva que nos invita a celebrar el presente, sacudirse la nostalgia e imaginar nuevas formas de futuro.

La obra nos muestra a dos mujeres que están juntas en un espacio indeterminado. Quizá llegue pronto el meteorito, quizá pasó hace ya un tiempo o tal vez aún tarde siglos en llegar. Quizá, antes de que llegue, el ser humano arruine su existencia. Mientras ocupan el espacio se preguntan quién y cómo se contará su historia cuando acabe. Ignorando de cuánto tiempo disponen, conversan y navegan en su memoria. Son conscientes de que el presente es lo único que les queda. Texto y dirección: Ana Barcia, e intérpretes Raquel Mirón y Ana Barcia.