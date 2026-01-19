Rulo se despide en Cantabria para recuperar energías

Publicado por Eva García Santander Creado: Actualizado:

Rulo y La Contrabanda inundaron de rock el Palacio de los Deportes de Santander ante miles de personas en su despedida de los escenarios españoles durante un año y medio entre amigos y familia con una recopilación de sus temas más sonados.

"Tenía que ser en casa y con el abrazo de todos vosotros", ha dejado bien claro el cantante reinosano Raúl Guitérrez desde el comienzo del concierto, en el que no se ha olvidado de mencionar su tierra, Reinosa, ni sus orígenes musicales en Cantabria.

En la segunda de las dos fechas —la primera fue el viernes 16— La Contrabanda consiguió el 'sold-out' a pocos minutos de poner las entradas a la venta, a finales de septiembre del año pasado.

En la pantalla, minutos pasadas las 21.00 horas, aparecía en la pantalla una grabación en directo de Rulo en el camerino con su banda, entre los que siguen aún a su lado Fito, guitarrista que le ha acompañado desde La Fuga, y sus hijos, Ruth al piano y Oliver a la guitarra. El espectáculo, que se ha extendido algo más de dos horas, ha comenzado con algunos de los temas más conocidos del artista, como Mi cenicienta o La cabecita loca, ante un público rendido que ha coreado cada una de las canciones. Y es que la 'setlist', como ya avanzó el artista en la presentación de esta cita, ha sido diseñada para incluir los hits más representativos de su carrera.