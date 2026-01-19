Expositivos 25 programa un taller para niños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las actividades educativas paralelas a la muestra Expositivos 25 continúan el próximo sábado 24 de enero con el taller de retrato e iluminación «Transformando la realidad», una actividad gratuita dirigida a niños y niñas con edades entre los 8 y 13 años que se desarrollará en el Palacín.

Esta actividad, con 12 plazas, se impartirá de 11.00 a 14.00 horas. Los participantes aprenderán fotografía, centrándose de manera especial en el retrato y la iluminación. Los niños y niñas recorrerán la exposición Igual que nunca de Víctor Justel y en un estudio de iluminación trabajarán imágenes representativas.

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en este taller. La inscripción es indispensable y la reserva plaza se realizará por riguroso orden. Las inscripciones pueden formalizarse en info@imaginaleon.com y en el teléfono 630 209 026.

Por otro lado, continúa abierta la exposición de los cuatro proyectos seleccionados en la quinta convocatoria de Expositivos: «Las cuatro estaciones del Tajogaite en treinta y seis vistas» de Eduardo Nave, «Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve» de Filippo Poli, «Donde estamos nosotros» de Azul G. Vargas e «Igual que nunca» de Víctor Justel. Esta muestra puede visitarse hasta el próximo 28 de febrero. Asimismo, de martes a viernes hasta el 20 de febrero continúan los recorridos didácticos.