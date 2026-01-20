Mocedades y Los Panchos: canciones para toda una vida

Hay repertorios que nunca fallan y dos de ellos llevan el nombre propio de Mocedades y Los Panchos. Basurto y Uranga podrían ser dos de sus apellidos de referencia y con el tiempo además de ser la sintonía de las vidas de todos con las canciones de siempre constituyen ya la banda sonora de una época que de alguna forma desaparece. El Auditorio será este domingo que viene escenario y testigo de que estas composiciones han pasado el filtro del tiempo y que son himnos generacionales de otra época pero también calan en los gustos de los más jóvenes de ahora, que encuentran muchas más señas de identidad y conexión con lo actual. Porque cuando, por ejemplo, Rosalía ataca un bolero o directamente al pop es cierto que su talento es máximo pero también que elige géneros musicales que tienen toda la solera. Así ocurrirá este 25 de enero cuando las dos formaciones, tandem en el que tiene mucho que ver el trabajo de José Miguel González, manager de ambas y componente de Mocedades, leonés auténtico creador de sinergias que luego brillan en su conjunto en proyectos como es este concierto.

El objetivo logrado es presentar dos formaciones que vivirán un encuentro excepcional en el que confluyen décadas de trayectoria, grandes éxitos y legado musical. El concierto estará liderado por Izaskun Uranga, voz y alma de Mocedades, y por Rafael Basurto, última voz de Los Panchos. Mocedades está integrado por Izaskun Uranga (nombre clave de la formación), Idoia Uranga, Rosa Rodríguez, José Miguel González, Tony Menguiano y José María Santamaría, que ofrecerán al público un recorrido por sus grandes temas, mientas que Los Panchos interpretarán los boleros que han acompañado a generaciones enteras.

Las entradas se encuentran a la venta en la tienda TintaPlus, situada en el número 7 de Ramón y Cajal, en la capital leonesa, así como en el Mesón Celso, mítico y clásico restaurante del Barrio Húmedo ubicado en el número 17 de la calle Zapaterías. Diario de León es uno de los patrocinadores del evento.

Los orígenes de Mocedades se remontan a finales de los años 60. Tres hermanas, Amaya, Izaskun y Estíbaliz, organizaban festivales en colegios y las tres interpretaban temas de la música que les gustaba, Amaya tocaba la guitarra y sus hermanas le hacían las voces. Un día, en la inauguración de la Tuna de Ingenieros, conocieron a unos chicos. Sergio, Javier, José y Rafa. Comenzaron a ensayar juntos, a los que también se unió Roberto, hermano de las tres chicas. Actuaban en festivales, en un ambiente básicamente local y universitario, hasta que a través de un tío de los Uranga, unas cintas fueron a parar a Madrid a unas discográficas, y más concretamente una de ellas a Juan Carlos Calderón que trabajaba en Zafiro. Los Panchos inició su trayectoria con Chucho Navarro, Alfredo Gil y Hernando Avilés. Rafael Basurto es un histórico componente del trío, del que formó parte de 1976 a 1993.