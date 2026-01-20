La piedra es arte en el Centro de las Tierras Bañezanas

El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acoge la muestra de Vicente Cuervo titulada Exposición en piedra. Organizada por el Ayuntamiento de La Bañeza podrá visitarse de lunes a domigo de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 29.00 horas.

A la presentación acudió el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, quien estuvo acompañado de la concejal de Cultura Silvia Cubría así como de la concejal de Medio Ambiente Elena Bailez. El objetivo de la exposición es ofrecer más de 40 años de pasión y curiosidad que han hecho posible esta colección que hoy se puede disfrutar en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas.

En el conjunto de las actividades del centro se está logrando que se haya convertido en un referente expositivo y cultural de la ciudad. Esta exposición se suma a las que se llevan realizando casi ininterrumpidamente en el Centro Cultural Tierras Bañezanas.

El Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas, inaugurado en enero de 2011, está ubicado en el interior de un edificio de gran envergadura, de estilo modernista, construido a principios del siglo XX para ser un hotel pero que, sin embargo, acabó siendo una fábrica de harina que permaneció en funcionamiento desde 1926 hasta 1996. El edificio que acoge la antigua fábrica de harina restaurada y el Centro de Interpretación de La Bañeza es también la sede de La Oficina de Turismo Municipal. La Bañeza, antigua villa con larga Historia, nació en una encrucijada de caminos y confluencia de cursos fluviales y se forjó alrededor de la actividad agrícola, la artesanía y el comercio de sus habitantes. Es la cabecera de una rica comarca, abundante en tradiciones y orgullosa de su importante patrimonio histórico artístico.