Eladio y Los Seres Queridos, en El Gran Café

Después de un año marcado por la celebración de su 20º aniversario, Eladio y Los Seres Queridos ponen rumbo a 2026 con una nueva gira de salas por el territorio nacional. La banda liderada por Eladio Santos volverá a la carretera con un formato cercano y emocional, fiel al espíritu que los ha convertido en una de las formaciones más queridas del panorama independiente. Y León es una de las plazas elegidas, puesto que después de su paso por el Inverfest el día 22 de enero, al día siguiente, 23 de enero a las 21.30 horas, será El Gran Café el local que acoja el concierto.

Algunas de las fechas formarán parte del circuito AIEnruta, combinándose con otros conciertos en distintas ciudades del país. Este nuevo recorrido supondrá el reencuentro con un público que ha crecido junto a sus canciones y con el que la banda mantiene una conexión especial desde hace dos décadas. Las entradas están a la venta en eladioylosseresqueridos.es.

Con origen en Vigo, Eladio y Los Seres Queridos son un grupo que ha sabido mantenerse firme y coherente en el tiempo. Con seis discos publicados y un extenso historial de conciertos por salas y festivales, su propuesta ha transitado con naturalidad entre el pop, el folk, el indie y la canción de autor, construyendo un universo sonoro propio, lleno de sensibilidad, ironía y lirismo.

Su último trabajo, B.S.O. 2005–2025 (Esmerarte, 2025), es un álbum grabado en directo que repasa los temas más emblemáticos de la banda junto a colaboraciones de lujo como Eva Amaral, Pucho (Vetusta Morla), Vega, Fillas de Cassandra, Depedro y Gala Santos. La gira con la que celebraron este lanzamiento colgó el cartel de entradas agotadas en el Auditorio Afundación de Vigo, y continuó con otras citas especiales como la de la Sala Riquela de Santiago de Compostela. A lo largo de su carrera, el grupo ha recibido reconocimientos como el Premio Maketón Los 40 Principales 2011 a Mejor Disco por Están Ustedes Unidos, el Premio Martín Códax da Música Galega a Mejor Grupo Indie/Pop (2013 y 2018) o el Premio MIN de la Música Independiente 2017.