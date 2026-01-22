El futuro que ya esta aquí con Fernando Jáuregui

He aquí un periodista de largo recorrido, de carrera de fondo, de pensamiento profundo. Pero también de sprint, de idea al instante en una tertulia. 75 años le contemplan. Y viene a cuento lo de la edad por lo que él comentará más abajo cuando avance el texto. El periodista que es Fernando Jáuregui Campuzano (Santander, 1950) es el que lleva al escritor que también es. Y así hay un comunicador total. En parte, Fernando Jáuregui es un milagro en medio de la polarización, descalificación e insultos como argumentos, que es la especialidad periodística con más predicamento últimamente. Él no va por ahí. Así que sigámosle. El periodista y escritor presenta El cambio en 100 palabras. Cómo serán nuestras vidas en 2050 (Plaza & Janés) este viernes en el Palacio del Conde Luna a las 19.00 horas. Si la prensa cuenta lo que ha pasado y avanza lo que pasará, Jáuregui ha querido darle una vuelta de tuerca más y publica un libro que ya en el título lleva su mejor mercadotecnia. Porque hay que tener muy poca curiosidad para no detenerse al menos a ver de qué va lo que alguien cuenta como una proyección para dentro de 25 años. Y es entonces cuando aparece el mejor Jáuregui experto en el toma y daca. Porque pese a que se llame la atención a base del cambio tremendo que vive el mundo, dice: «Escribo de cómo serán nuestras vidas en 2050. Yo tendré 100 años entonces. Aunque estoy seguro de que no llegaré. Porque no sigo las normas que cuento en el libro y que explican qué hay que hacer para llegar a los 120 años...», comenta con ironía y cierto humor negro. También confirma que el tema es un temazo, pero apostilla rápido: «Será un fracaso comercial. Porque lo ideal sería que este libro lo leyeran los jóvenes. El otro día, en una presentación, había uno. Estos jóvenes han pasado del tic tac al tik tok. Yo uso las redes sociales pero ellos es lo único que usan», relata.

El cambio en 100 palabras. Cómo serán nuestras vidas en 2050 resulta atractivo pero también es reflejo del miedo. «El cambio siempre asusta, pero es necesario», avanza, aunque reconoce también que se están sucediendo hechos a cada cual más extremo. «El cambio asusta porque hay que ser capaz de entender todo el proceso de transformación que se está produciendo. Y es verdad que en estos tiempos es todo más radical», relata. Para Fernando Jáuregui un ejemplo externo de este tiempos de cambios escandalosos sería Donald Trump. «Trump propone un cambio. Pero es una revolución indeseable», afirma. Y como experto en el juego al primer toque afirma: «Todo este cambio que se está produciendo, en el que va a haber un cambio real de lo que entendemos qué es la vida, va a pasar en un espacio de tiempo tan corto como estos 25 años. En cambio, en la política española todo y todos lo fían a 2027. Y me parece insensato».

La vía Jáuregui sería otra. Lo demuestra con gran parte de lo que escribe en el libro cuando se le dice que aborda la filosofía y las noticias del futuro. «Es que el cambio será muy grande. En la salud, en el transporte, en la vivienda, en la economía, el transhumanismo. Yo no quiero un mundo feliz pero va a haber un mundo dominado por la bioteconología. El libro también habla de la soledad. O como una encuesta dice que dentro de no tantos años el motivo principal de muerte será el suicidio».

¿qué mundo vivirá leonor I?

«Me preocupa todo eso. ¿Qué mundo se va a encontrar Leonor I? Por supuesto que será un mundo alienado». Lo dice quien nació cuando se publicaban las Crónicas marcianas de Ray Bradbury o lo mejor de Asimov. Y de ahí a una vida dominada por el ansia de entender el futuro.

Razones para leer

Este es un libro reportajeado, investigado y escrito pensando en 2050: ¿cómo será nuestra vida a mediados de este siglo? Su autor, un veterano gran periodista y escritor, dice que en ese año cumplirá los cien. Pero no espera poder soplar el centenar de velitas, entre otras cosas porque no ha seguido los consejos que él mismo recoge aquí para llegar bien hasta los ciento treinta años. Ahora apenas pide tiempo para comprobar si algunos de sus pronósticos —aquí incluidos— se cumplen. Por ese motivo Jáuregui dedica este volumen a las generaciones jóvenes, sobre todo a la «generación zeta de la futura Leonor I», que aún está a tiempo de sacar provecho de las recomendaciones que un centenar de expertos ofrecen en este libro cuyo título alternativo podría haber sido: «La felicidad está a dos décadas y media y hay que buscarla desde ya». El Cambio es mucho más que el ansia de felicidad o incluso de inmortalidad, de la que aquí también se habla. El Cambio, y más en estos azarosos tiempos, consiste en entender que la Nueva Era, la Gran Transformación, nos afecta a todos, en todo y todo el tiempo. Nadie está al margen de esta nueva realidad. Conozcámosla, asumámosla y obremos en consecuencia.