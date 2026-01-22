Cuarteto Vivancos actúa en El Albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuarteto Vivancos es la propuesta para hoy a las 20.30 horas en el Teatro El Albéitar, dentro de las Actividades Culturales de la ULE. Vivancos está formado por Biel Ricart Gelinas, violín; Jordi Prim Roma, violín; Estela Megías Sánchez, viola; Quim Tejedor Arruga, violonchelo.

El Cuarteto Vivancos nació en 2019 en la Escola Superior de Música de Catalunya bajo la tutela del Cuarteto Casals, obteniendo Matrícula de Honor al finalizar sus estudios. Han recibido formación de prestigiosos cuartetos como el Alban Berg, Modigliani, Kronos y Artemis. Han sido becados por Juventudes Musicales de Alemania para participar en el curso de música de cámara de Weikersheim y seleccionados para las Jornadas Profesionales de Cámara organizadas por el Instituto Ramon Llull, el Cuarteto Casals y el ICEC.

Forman parte de proyectos como Musethica, Le Dimore del Quartetto y Joventuts Musicals de Catalunya. Desde su debut en el prestigioso Festival Grec en 2019, han actuado en prestigiosos auditorios y festivales, como el Festival Internacional Pau Casals de Prades, el Auditori de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música de Valencia, el Auditorio Juan March de Madrid, la Schubertiada y el Palau de la Música Catalana, donde forman parte de la programación 25/26.