Nenos y nenas debutan en la literatura en leonés

Los trabajos de 77 alumnos de Educación Primaria resultaron seleccionados por el jurado del primer Certamen Literario Infantil Eva González para relatos escritos en cualquier variante de la lengua leonesa y convocado por la asociación cultural Amigos de Sierra Pambley con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura. Se trata de un certamen no competitivo, por lo que no existe un ganador, de forma que el premio consistirá en la publicación en forma de libro de los trabajos que el jurado ha considerado de calidad literaria y ajustados a la lengua tradicional de nuestra tierra, teniéndose en cuenta además el criterio de edad.

De manera previa al inicio del proyecto, varios miembros de la asociación Amigos de Sierra Pambley realizaron jornadas de presentación y motivación en centros educativos de la Montaña Occidental y del ámbito del pal.luezu/ patsuezu, así como jornadas de apoyo cuando los centros lo solicitaron.

Se recibieron 79 textos, dos fueron descartaron al no ser originales. De los 77 restantes, 75 están escritos en pal.luezu y dos en otras variedades lingüísticas del leonés.

Los primeros llegaron desde el CEIP San Miguel de Villablino (37 obras), CEIP Generación del 27 de Villablino (11 obras), CRA Laciana de Caboalles de Arriba (9 obras), CRA Babia de Huergas de Babia (7 obras), CEIP Ribas del Sil de Palacios del Sil (5 obras) y CEIP El Campo de Villaseca de Laciana (3 obras).Desde el CEIP Santa Catalina de Castro Urdiales (Cantabria) se envió una obra de un alumno vinculado a Laciana. El CEIP Antonio González de Lama de la capital presentó dos trabajos en una variante del leonés occidental más cercana a Cepeda o Cabreira.

Todos los trabajos seleccionados cumplen con las bases del certamen, dado a conocer a principios del pasado mes de octubre, y algunos de ellos se realizaron de forma colectiva tal y como contemplaba la convocatoria. Los textos se presentaron tanto en prosa como en verso y en ocasiones acompañados de ilustraciones realizadas por los propios autores. De acuerdo con las bases de la convocatoria, el jurado procedió a la corrección de los errores ortográficos siguiendo la Guía ortográfica del patsuezu /pal.luezu y respetando la decisión de cada uno de los participantes por lo que se refiere a la grafía de la llamada «che vaqueira».

El jurado estuvo formado por Guadalupe Lorenzana Rodríguez en calidad de presidenta, y María Blanca Berdasco como secretaria por parte de la asociación cultural Amigos de Sierra Pambley , mientras que por parte del ILC fueron Emilio Gancedo y Javier Miguélez.

Los ‘nenos ya nenas’ participantes no solo verán publicados sus poesías, cuentos e ilustraciones en un libro, sino que también recibirán como obsequio, por parte del ILC, una visita al Museo de los Pueblos Leoneses donde participarán en talleres específicos y asistirán a un espectáculo musical en torno a nuestro patrimonio lingüístico.

El diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, explicó que el objetivo de esta iniciativa ha sido el de “fomentar el aprecio y el uso de nuestra lengua tradicional entre los más jóvenes” y se felicitó por la alta participación en este certamen que toma su nombre de Eva González (Palacios del Sil, 1918-León, 2007), una de las escritoras más relevantes dentro de todo el ámbito lingüístico asturleonés, autora de una veintena de obras entre poesías, cuentos y romances. “Este certamen es la mejor prueba tanto del compromiso del ILC con nuestro patrimonio lingüístico, siempre con medidas reales y concretas, como nuestra colaboración abierta y respetuosa con otras asociaciones, personas o entidades también preocupadas por la situación actual de las diferentes variedades del leonés”, dijo Martínez Morán.

A lo largo de los últimos años, el ILC ha desarrollado proyectos relacionados con la riqueza filológica de nuestras comarcas como el Archivo Audiovisual del Patrimonio Lingüístico de la Provincia de León, una serie de vídeos que muestran a hablantes de leonés y de gallego del Bierzo Oeste y que puede verse gratuitamente en el canal oficial del instituto en YouTube; la rotulación bilingüe del Edificio Fierro, sede del ILC; la implementación en el Museo de los Pueblos de un sistema de audioguías en tres idiomas, uno de ellos el leonés; el diseño y envío a centros educativos de toda la provincia de las Unidades Didácticas sobre la lengua leonesa para los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria; y la creación del Premio de Literatura en Leonés ‘Caitano Álvarez Bardón’ -cuyas dos primeras ediciones fueron ganadas por novelas escritas en la variante del pal.luezu- y de las colecciones editoriales ‘La Piedra Llar’, pensada para rescatar las obras maestras de la filología leonesa –hasta el momento ha publicado ‘El habla de Babia y Laciana’, de Guzmán Álvarez, en edición de Roberto González-Quevedo, y ‘El habla de Villacidayo’, de Millán Urdiales-, y ‘Los Llibros de la Piedra Llar’, donde se van publicando las obras ganadoras y los accésits del premio Caitano Á. Bardón.