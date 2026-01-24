Una pila bautismal usada como basurero

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Una pila bautismal del siglo XVI, según indicios pero de la que se desconoce su procedencia, es utilizada como un cubo de basura en su actual emplazamiento al menos desde hace dos décadas: junto a una gasolinera al borde de la Autovía del Noroeste (A-6), en San Pedro de Latarce (Valladolid). Su estado de abandono y de degradación, a la intemperie, ha provocado importantes desperfectos en este elemento del patrimonio arqueológico, de ahí que la asociación Hispania Nostra la haya incluido en su Lista de Roja.

Hispana Nostra añade que la pila bautismal es utilizada como una pieza decorativa «en la estación de servicio» y que además «es utilizada como basurero» en este lugar donde lleva «aproximadamente veinte años».

Su estado de conservación es malo, «con degradación severa» debido a las inclemencias del tiempo que en forma de frío y hielo, principalmente, ha provocado desprendimientos, grietas y roturas en la piedra, según explica la organización a través de su web.

Hispania Nostra es una asociación española sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y fundada en 1976, dedicada a la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Actúa como mediadora entre la sociedad civil y los poderes públicos, destacando por herramientas como la «Lista Roja del Patrimonio».