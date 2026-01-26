Diario de León

"Fernando el Católico abrió las puertas a la modernidad»

El catedrático leonés Salvador Rus da voz «al rey que cerró la Edad Mediia» en 'El último Trastámara'

Salvador Rus reivindica la figura de Fernando el Católico como gran modernizador.

Salvador Rus reivindica la figura de Fernando el Católico como gran modernizador.Miriam Chacón

Publicado por
César Combarros (Ical)
Redacción

Creado:

Actualizado:

Autor de numerosas publicaciones sobre pensamiento político, historia y cultura europea, el catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad de León Salvador Rus Rufino se lanza a la ficción de la mano de la novela histórica en El último Trastámara (Almuzara, 21,95 euros), un recorrido vital, en primera persona, por la vida y obra de Fernando el Católico, «el rey que cerró la Edad Media y abrió las puertas, sin miedo, al Nuevo Mundo que se estaba formando: la modernidad».

«Lo que hizo fue cortar con el mundo medieval. Renovó el planteamiento de la monarquía para que dejara de ser un patrimonio territorial limitado y para ser patrimonio universal, desbordando los límites de un territorio. Él consiguió hacer del mar Atlántico una autopista por donde circulaban los barcos y del mar Mediterráneo un lago español», resume.

El volumen, que llega ya mismo a las librerías españolas, tendrá su puesta de largo hoy a las 19.30 horas en el Palacio Real de Valladolid, con una presentación donde el autor estará acompañado por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea, y por Fernando Conde.

Rus explica que la decisión de dar el salto a la ficción la adoptó cuando, como lector entusiasta del género, se dio cuenta de que pese a la proliferación de novelas históricas conducidas por «personajes muy de segunda fila» no se había escrito ninguna que tuviera a Fernando II de Aragón como protagonista.

«Yo ya había escrito una biografía política de él y varios artículos, además de haber editado las referencias sobre él en textos, por ejemplo, de Maquiavelo y otros autores. Conocía lo que decían de él entre los historiadores del siglo XVIII, que era muy elogioso, y me parecía que era una figura que había quedado oscurecida desde mediados del siglo XIX», señala.

Rus se pregunta cuántas estatuas o libros hay sobre Fernando y cuántos hay sobre Isabel la Católica. Para Rus, «Fernando fue un personaje central porque es quien lleva a España del mundo medieval al mundo moderno y la convierte en la primera potencia mundial, una realidad que se mantuvo durante los siguientes 150 años. Él fue quien logró que el paralelo de la Historia pasara por España y se mantuviera ahí, con un imperio que estaba asentado en cuatro continentes: Europa, África, Asia y América».

En primera persona

Elegido su protagonista, la gran pregunta a la que se enfrentó era cómo contar su historia. Tras escribir una primera versión de la novela que le dejó «más o menos satisfecho», se dio cuenta de que en ella predominaba «mucho» de su faceta como historiador y profesor universitario, pero menos literatura, algo que decidió subsanar en una segunda versión, que afrontó a partir de la decisión clave de intentar «hablar por la boca del rey», y dejar que fuera él mismo quien narrase su historia. Así lo hizo desde la perspectiva de acercarse a la muerte y rememorar cuanto había vivido, al estilo de las ‘Memorias de Adriano’, de Marguerite Yourcenar. «Al final apenas sabía si yo era Fernando o si Fernando era yo», bromea ahora.

Con la dificultad añadida de intentar mantener en todo momento «la tensión de la narración», realidad y ficción conviven en un relato que se apoya en los hechos y escritos que marcaron su vida, aspectos que complementa con elementos imaginados como su reacción a la muerte del príncipe de Viana, las conversaciones con su madre y con su padre, su formación en Cataluña, sus participaciones en distintas campañas militares aun siendo muy joven y su preparación para el matrimonio con Isabel.

El libro culmina con Fernando mirando al cielo desde la Alhambra tras «su mayor éxito político y militar» hasta entonces, la conquista de Granada, y Rus deja la puerta abierta a la posibilidad de dar continuidad a la historia más adelante, para plasmar cómo ampliaría años después su mirada hacia los cuatro puntos cardinales: al oeste con la integración de las Indias Occidentales, hacia el norte, con Europa, hacia el este por Italia y el Mediterráneo, y hacia el sur con el norte de África. «No fue poco lo que consiguió para alguien que heredó un reino endeudado, poco poblado y disperso, como era Aragón, y fue capaz de convertir esa tienda de barrio mal avenida y mal financiada en una multinacional».

