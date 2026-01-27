El ‘Instante Decisivo’ del leonés Le Manz, en la cumbre fotográfica

Nació en Toledo pero hace años ya que es leonés. Aquí, en León, Richard Le Manz descubrió el poder de la fotografía como arma transformadora y desde entonces no ha dejado de plasmar en arte su preocupación sobre el cambio climático y su impacto. Su fotografía abarca también una reflexión sobre hacia dónde camina nuestra sociedad. Un compromiso claro contra la injusticia. Esté donde esté.

Denuncia y belleza en la misma ecuación de este ingeniero industrial que ha hecho de la fotografía una narración visual en la que plasma denuncia social hecha arte. Fotografías que son metáforas visuales de fuerte impacto. Esta amalgama es la que le ha valido ser seleccionado para participar en la X edición del Xposure International Photography Festival, el mayor evento de expresión a través de la imagen de Oriente Medio que se celebra en Sharjah, considerada la capital cultural de Emiratos. Con las maletas hechas, partió ayer hacia Emiratos.

Xposure, organizado por el Sharjah Government Media Bureau, el organismo oficial de medios y comunicación del gobierno del Emirato de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos, es un referente global del arte visual cuyo objetivo es cruzar fronteras y conectar culturas. Es la segunda vez que el fotógrafo leonés ha sido seleccionado y llamado para participar en esta cita.

Una de las obras de gran formato que Richard Le Manz lleva a la cita fotográfica de Emiratos.richardlemanz.com

Richard Le Manz lleva allí su Instante Decisivo, obras en gran formato que ya mostró en León, en una exposición en el Ateneo Cultural El Albéitar, de la Universidad de León, en el que una muestra artística se convirtió en debate sobre la emergencia climática.

Le Manz, que cree con fuerza en la fotografía como fuerza transformadora, tendrá otro papel decisivo en esta cumbre fotográfica. Junto a Lars Boering, director del Centro Europeo de Periodismo —una organización europea independiente sin fines de lucro que trabaja para apoyar, fortalecer y desarrollar el periodismo-, exdirector del World Press Photo y uno de los grandes de la cultura visual, Le Manz liderará un debate internacional sobre la manera en la que el arte puede movilizar a la sociedad frente a la emergencia climática. Abordarán además la tensión entre el fotoperiodismo tradicional y las nuevas formas conceptuales de la fotografía y su capacidad de generar «conciencia y acción».

El artista leonés defiende que «la humanidad habita un momento singular de elección existencial y que la fotografía no debe limitarse a registrar sólo lo que sucede sino que debe moldear activamente la realidad». Es su particular y personal lucha contra lo que él denomina «afasia social», que se traduce en una «desconexión entre la información sobre el cambio climático y la acción colectiva», la búsqueda de «una comprensión más profunda de la fotografía como catalizador de la conciencia y la acción», una visión «de la intersección del arte, la ética y la narración ambiental» y el impulso a la creación de imágenes que inspiren la transformación social y emocional. La esencia de toda su obra.

Este es quizá el momento, el Instante Decisivo ante el que Le Manz coloca al espectador, al que insta a ser activista.