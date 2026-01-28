Ocho espectáculos para llenar de teatro Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El teatro Gullón de Astorga ha presentado su programación para el primer semestre del año, que esta vez comenzará en febrero, según explicaron este martes desde el ayuntamiento maragato. En total, ocho espectáculos a los que se sumará el Festival de Danza de la Escuela de Música y las terceras jornadas del Teatro Amateur, que también llegarán al final del semestre.

Desde la concejalía de Cultura de Astorga aseguran que se trata de «una programación buena, con obras de teatro que se están poniendo por toda Castilla y León y que tienen mucha aceptación» y esperan que «el público, de alguna manera, responda» porque se trata de obras «que se están pagando a 30 euros y que aquí se van a pagar a 10»,, como forma de promocionar el teatro y el Gullón de la ciudad maragata. «Intentamos ajustar lo máximo posible el precio de las entradas; lo hemos hecho durante los dos últimos años y este año, igual», añadieron los responsables municipales.

El pistoletazo de salida a la nueva temporada teatral llegará el próximo 28 de febrero con El perfume del tiempo, una obra de la compañía española Arden Producciones escrita y dirigida por Chema Cardeña que narra la convergencia de dos historias en el Buenos Aires de 2010.

García Lorca

El 14 de marzo será el turno de La Casa de Bernarda Alba, una obra dividida en tres actos y considerada como la última de las tragedias rurales de García Lorca. que podrá disfrutarse en Astorga.

El Baile Sonoro de Olga Pericet llegará el 21 de marzo. Un espacio de concierto danzante donde dos cuerpos se encuentran y conectan.

El tributo musical de las Guerreras K-Po tendrá lugar el 22 de marzo, mientras que el próximo 11 de abril será una noche de Zarzuela, un recital lírico de repertorio zarzuelístico con alguans peculiaridades. que lo harán de lo más especial.

El último espectáculo del mes de abril será Marcela, una canción de Cervantes, y dará paso, el día 5 de mayo, a El mago de Oz, una obra pensada para el público escolar. «Consideramos que un teatro municipal tiene que dar cabida a todos los géneros literarios, artísticos y demás y tratar de dar cabida a todo tipo de público», explicaron en la presentación.

El 23 de mayo tocará Por voluntad propia, una divertida y contudente comedia con un potente mensaje pacificador.

La programación cerrará la temporada el 6 de junio de la mano de La Maja robada (o el museo de los cuadros vacíos), que cuenta la historia de cómo dos mujeres son capaces de desvalijar el Museo del Prado de Madrid con tan solo una falsa tarjeta de visita.

Un completo programa teatral que estará disponible también en formato físico de mano y que las personas interesadas podrán recogerlo en las instalaciones del Ayuntamiento de Astorga. El bono, que incluirá siete de los ocho espectáculos, tiene un precio de 70 euros, lo que supone un ahorro de más del 22% con respecto al precio normal de las entradas (entre cinco y 20 euros). La intención del Ayuntamiento de Astorga es que la venta comience la semana del 11 de febrero, aunque anunciarán más adelante la fecha concreta.

La venta de abonos y de entradas se llevará a cabo en la página web del Teatro Gullón y en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Astorga.

Un completo programa en el que los protagonistas serán el teatro, la música y la danza.

Otras propuestas

El 18 de junio Astorga acogerá el Festival de Danza y los días 20, 21, 28 y 29 de junio, las Jornadas del Teatro Amateur a un precio de cinco euros por espectáculo.

Durante el pasado 2025, más de 8.000 personas asistieron a los diferentes actos que acogió el Gullón, donde también se celebraron eventos benéficos y educativos, entre otros.

Aunque la programación para la primera parte del año está cerrada, es probable que se celebre algún acto más para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí. Por eso, el Ayntamiento de Astorga esá trabajando con el director del Palacio de Gaudí para concretar una serie de actos para todo el año. De ellos, es posible que el Gullón acoja alguno, así como conciertos y otros eventos que se trasladen al teatro por circunstancias especiales.