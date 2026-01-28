La Bañeza clausura la octava edición del curso de trompeta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este pasado domingo tuvo lugar la clausura del VIII Curso de Trompeta, impartido por el profesor Juan Carlos Alandete, organizado por la Escuela Municipal de Música “Odón Alonso Ordás” de La Bañeza. Al acto asistieron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, la concejal de Escuelas Municipales, Carmen Macho, y el profesor de trompeta de la Escuela Municipal de Música, David Arnaldo.

Durante el acto de clausura, el alcalde agradeció un año más la presencia del maestro Juan Carlos Alandete, cuya participación en el curso ha sido posible gracias a la iniciativa del profesor de la Escuela Municipal de Música. Asimismo, destacó la importancia que para el Ayuntamiento de La Bañeza tienen la música y la educación, subrayando el compromiso municipal de apoyar cualquier iniciativa orientada a la formación y a la mejora del conocimiento de la ciudadanía, y en particular de los alumnos inscritos en este curso.

El regidor remarcó que la apuesta del Ayuntamiento, tanto en infraestructuras como en recursos económicos, en favor de la educación musical es clara y tendrá continuidad en el tiempo.

Desde el Consistorio se señaló que contar con profesionales de la talla de Juan Carlos Alandete supone un privilegio para la ciudad, al tiempo que el alcalde recordó a los alumnos la importancia de poder formarse con un docente que forma parte de la Orquesta Nacional de Música y que cuenta con una dilatada trayectoria profesional, lo que le permite transmitir una valiosa experiencia y conocimientos de alto nivel.