Una Celestina 'trifásica' en memoria de Fernando

Sigue la estela José Ramón Gómez, Peperra para los allegados, y hasta para los alejados, los nombres del teatro en León. A veces, para rendir culto a los que ya no están algunos tienen miedo a elogiar a los que están y que, además, sí se les espera. Estaría bien no tenerlo para aprovecharlos y disfrutarlos. Incluso apoyarlos. Y León tiene esa escena teatral, que casi siempre pide poco. Con un escenario y una fecha se conforman. Porque la pasión les puede. Y es entonces cuando empieza la ansiedad por necesidad. Porque el teatro se hace con cuatro tablas y una fecha pero luego requiere de tanto esfuerzo invisible que se lo suelen armar a base de sacrificio. Sufren pero siguen. Y luego, una sonrisa porque se trata de transmitir que son el legado de siglos del contar de toda la vida. Fermín Cabal, Kike, Fernando Urdiales... Grandes grandísimos de los que cogieron el relevo nombres más actuales, como Javier R. de la Varga, Mercedes Saiz, Rosa Bravo, Javier Bermejo, Alberto Díaz, Miguel Barajas, Lola Vera, Víctor M. Díez, Alfredo Escapa, Ángeles Rodríguez, Manuel A. O... Todos llevan el teatro por montera y así lo llevaba Fernando Bravo, fallecido en 2023, que es el que conecta de arriba abajo con todos los del medio con José Ramón Gómez. Bravo fue el que comenzó la dirección de este El refajo de Celestina, de Eduardo Blanco Amor, obra que se podrá ver este próximo 31 de enero en el Recreo Industrial desde las 20.00 horas.

Será una producción de Trifásico Teatro con la participación de los actores Carmen B. Berjón, Marta Moral, el propio José Ramón Gómez, Adrián González, Celia Fernández, Ino Cisneros y Luis Nieto. Julio Marín pondrá la voz en off y el equipo técnico de sonido estará a cargo de César Redondo. Con Rosa Bravo y Gómez a la iluminación y la dirección actual como legado de Fernando Bravo. Completa el elenco Laura Lorenzo, responsable de vestuario.

El refajo de Celestina (escrita en 1948 en Chile) no tiene nada que ver con la obra del siglo XV de Fernando de Rojas. Se trata de una «versión libre» del autor, en la cual reescribe la totalidad de la obra sin dejar rastro del argumento original. Salvo Celestina, modifica la caracterización de Calisto y Melibea, suprime y añade otros personajes, y cambia la propia trama, la dinámica causa-efecto y el desenlace, e incluso el marco espacial. Es una «farsa para títeres» en la que domina el humor grotesco y la caricatura, con un virtuoso lenguaje con el que se acentúa un contenido erótico.

Caracteriza de tal modo a sus personajes, que encarnan pasiones y vicios en total desenfreno, despojándolos de toda virtud, que deja a Celestina en su esencia de buscavidas con sus consabidas habilidades, pero en un entorno que ya está podrido, y donde ella ha de sobrevivir a toda costa. Son personajes que inspiran realismo, construidos con influencias de Shakespeare, Valle Inclán y la literatura picaresca del Siglo de Oro español. Aunque se trata de «otra obra», con su desenlace el autor nos invita a pensar que Celestina seguirá siendo el personaje inmortal.

Sirve también el teatro para saber de autores desconocidos pero que tuvieron su recorrido. Es el caso de Eduardo Blanco Amor (1897 Ourense, 1979 Vigo), quien es poco conocido en España. Emigró a Buenos Aires en 1916 con 19 años, trabajó en el diario La Nación y fue enviado como corresponsal a España entre 1929-1931, donde conoce a Castelao. Volvió a permanecer en España entre 1933-1935. Fue profesor en universidades de Uruguay, Argentina y Chile al tiempo que desarrollaba una intensa actividad literaria en todos los géneros. Si en su juventud respiró la enorme vitalidad cultural de Buenos Aires, en sus periodos en España tuvo estrecho contacto con Alberti, Lorca y otros de la Generación del 27. Fue un importante escritor, promotor y difusor de la literatura en lengua gallega, pero escribía también en castellano. Durante la guerra española fue ferviente defensor de la causa republicana, y en Buenos Aires vivió de nuevo en estrecho contacto con los exiliados Alberti y Castelao.

compañía activa

Trifásico Teatro se creó en 2021 a partir del taller de teatro de la asociación El Candil, en el barrio de El Ejido. Representó en el Teatro El Albéitar Esperando a Godot y La antena diabólica. Y ha participado activamente en montajes teatrales con niños afectados por el síndrome de Down en el Auditorio de León y en otros escenarios.