La Fundación Antonio Pereira elige sus becados

La huella de Antonio Pereira es eterna por sus libros y su persona, una autoridad cultural total, de Villafranca del Bierzo al resto del mundo. Si su obra perdura, la Fundación Antonio Pereira, dirigida por Joaquín Otero hace que su aportación se multiplique en decenas de actividades, acciones, presencias e iniciativas que tienen como misión poner en valor la cultura como pieza clave de la sociedad. Conectados siempre a la Universidad de León, la fundación da un paso más que se traduce ahora en algo más que ayudas. Becas por 10.000 euros que servirán para que el talento encuentre su vía de expresión, estudio y elaboración. ¿Qué diría Antonio Pereira? Y Úrsula Rodríguez, su mujer y persona fundamental en la trayectoria del berciano universal. Tal vez, que estas becas son 'becazas'. Y serviría el juego de palabras magistral en el que siempre fue un maestro.

Por eso llega así este relato oficial que es alimento para la cultura. Ya que de acuerdo con sus fines fundacionales de procurar cauces de estímulo a la realización de obras poéticas o literarias convocó, para el año 2025, las becas Fundación Antonio Pereira para creaciones y estudios de carácter poético o literario destinadas a poetas, escritores, investigadores y estudiosos. La dotación presupuestaria para tal fin ascendió a 50.000 euros.

La Comisión de Valoración de los trabajos concurrentes, nombrada por el Patronato de la Fundación Antonio Pereira, tras analizar las 791 propuestas presentadas, acordó conceder cinco becas por importe de 10.000 euros cada una.

En ensayo la beneficiaria ha sido Pilar Adón. (Madrid). Trabajo crítico centrado en el análisis comparado de la representación del aislamiento en espacios naturales no urbanos en un conjunto de obras literarias escritas y publicadas por mujeres en las últimas décadas del XX y principios del XXI.

En Estudios e investigación literaria, el beneficiario es Javier La Beira Strani (Málaga). Monografía sobre memoria y vida, literatura y singularidades de género en los dietarios y obra memorialista de Antonio Pereira.

En Artes escénicas y dramaturgia, el beneficiario fue Raúl Gómez Paniagua (Ponferrada). Estudio, investigación y puesta en escena de la obra teatral El Acordeón, de Alberto de Paz y Mateos (Ponferrada 1915–Caracas 1967), miembro del grupo de teatro universitario español «La Barraca», dirigido por Eduardo Ugarte y Federico García Lorca, exiliado en Venezuela y considerado padre del teatro moderno en dicho país. En Creación literaria, Elena Medel (Madrid). Oralidad, experimentación y escritura. Las formas no poéticas de lo poético. Y en Poesía y artes plásticas: Samuel Bossini (Buenos Aires). Ut pictura poesis. Figuraciones críticas de «el peso de las flores de los que no están o el lugar de la herida: memoria, poesía y pintura».