CONCIERTO
Nacho Vera presenta su Capitán Bazofia
«Buenas, Soy Capitán Bazo?a y soy el proyecto en solitario de Nacho Vera". Así se presenta, por supuesto, el segundo, para dar a conocer su proyecto musical, que se podrá ver hoy en El Albéitar, cuando suba a las tablas de su teatro a las 20.30 horas. "Somos dos personas diferentes que viven en un mismo cuerpo, como ?ik y ?ak pero sin reloj, ambos somos heterónimos de nosotros mismos», dice.
Añade el mismo que «Torsten, mi amigo músico y Alemán, dice que la música que hace Capitán Bazo?a en Alemania se denomina Kleinkunst, arte pequeño. Los alemanes son muy listos, todo artista querría tocar en lugares de tamaño recogido para que su audiencia y él disfrutarán de un intercambio cercano, donde la atención pudiera repartirse a partes iguales, esa es la de?nición de arte pequeño en Alemán, o al menos es la que yo he querido entender. Las canciones de Capitán Bazo?a, mis canciones, son una especie de poema auto?ccionado, con lo cual podríamos decir que el proyecto tiene cuarenta y seis años y probablemente no tenga ?n, y es una desgracia terrible para cualquier anti-fan".