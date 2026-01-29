Abierta la convocatoria 2026 de los certámenes literarios de la Fundación MonteLeón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación MonteLeón ha abierto el plazo de participación de la edición 2026 de sus certámenes literarios de Novela Corta, Poesía y Libro de Cuentos, una convocatoria ya consolidada que reafirma su compromiso con el fomento de la cultura y la creación literaria en lengua castellana.

Con esta nueva edición, que refuerza su vocación de servicio a la

cultura y apoyo al talento, los premios alcanzan su decimotercera

convocatoria en Novela Corta, la séptima en Poesía y la sexagésima primera en Libro de Cuentos, certamen este último considerado el más antiguo de España en su categoría y una referencia dentro del panorama literario nacional.

Los certámenes están abiertos a la participación de personas de

cualquier nacionalidad, siempre que presenten obras originales e

inéditas, escritas en lengua castellana y no premiadas ni publicadas

con anterioridad. Cada participante podrá concurrir con una única obra en cada modalidad.

La dotación económica de los premios se mantiene en 6.000 euros

para cada uno de los certámenes, a lo que se suma la edición de la

obra ganadora, así como la entrega de 25 ejemplares a cada autor o

autora galardonados.

El plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta

el 22 de marzo de 2026, inclusive. El envío de las obras deberá

realizarse exclusivamente de forma telemática, a través del

formulario habilitado en su página web https://fundacionmonteleon.es/area-participante/

Las bases completas de los concursos están disponibles para su

descarga en: www.fundacionmonteleon.es.