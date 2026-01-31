Los maragatos de la Puerta de San Pedro vuelven a casa

Maragatos que dejaron huella podría ser el título muchas historias. Porque si por algo se caracterizan es por su vocación emprendedora y aventurera en todas las direcciones de España y el mundo. Así que decir que los Pérez Carro dejaron una imborrable huella maragata en Lugo es corroborar el carácter de un territorio leonés que destaca por sí mismo y sus gentes allá donde la vidas les haya llevado. Por ejemplo, Lugo. El Colectivo Egeria, una asociación situada en la capital lucense y que se dedica a todo tipo de proyectos de difusión cultural, promueve también con la colaboración de la familia la exposición sobre la familia Pérez-Carro, maragatos originarios de Santa Colomba de Somoza y establecidos en Lugo desde 1880: Los maragatos de la puerta de San Pedro. Allí fueron, allí se quedaron y ahora hay una operación regreso en forma de tributo a sus antepasados por parte de la familia actual, que ha heredado apellidos y pasión por la Maragatería. Y con Egeria el asunto a tomado forma de exposición Esta muestr, después de estar en diversos lugares de toda Galicia, en torno a Semana Santa estará en Santa Colomba de Somoza y en Castrillo de Polvazares. «Nuestra intención sería, si fuera posible, llevarla también a Léon (o a alguna otra localidad de la provincia, si lo considerais interesante). Lo que solemos hacer es llevar la exposición a cada sitio unas 2 semanas aproximadamente, nos encargamos del montaje y desmontaje, y no tiene ningún coste para vosotros», explica Antonio Giz, representante de Egeria.

Así, desde Egeria explican que «hacia 1880, la primera generación de los Maragatos de la Puerta de San Pedro (Lugo), el matrimonio formado por Tomás Pérez Carro y Vicenta García Carro, procedente de Santa Colomba de Somoza, en el corazón de la Maragatería leonesa, se asentó frente a la histórica Puerta Toledana de la Muralla lucense (la actual Puerta de San Pedro), convirtiéndose en lucenses. El 19 de abril de 2021 se cumplieron 40 años del fallecimiento del cabeza de familia de la segunda generación, Tomás Pérez-Carro García (Lugo, 1895). »Con este motivo, la tercera generación de esta familia pone en marcha este proyecto para investigar en la historia de esta familia, su procedencia leonesa y asentamiento en Lugo, y su especial trayectoria al servicio del comercio lucense, representada en la actualidad por el histórico establecimiento que rige en la calle San Pedro María del Carmen Pérez-Carro García, la más joven de los miembros de la tercera generación de Los maragatos de la Puerta de San Pedro».

La primera generación de los Maragatos de la Puerta Toledana, abuelos de los actuales, se establecieron primero frente a la Puerta San Pedro, fuera de murallas, para allí poder comercial libremente sin tener que pagar los fielatos, uno de los cuales estaba precisamente situado en esta Puerta. Y la historia se va de esta manera tejiendo poco a poco. Tomás Pérez Carro (que falleció en Lugo en 1914) y su esposa Vicenta García Carro (fallecida en 1944) se cree que llegaron a Lugo en 1880 procedentes de Santa Colomba de Somoza, en la Maragatería, aunque como quiera que el matrimonio se celebró el 3 de febrero de 1883, hay que suponer que Tomás se vino solo y, una vez afianzado en Lugo, se casó en Santa Colomba de Somoza y entonces su mujer le acompañó a esa ciudad.

La segunda generación la conformaron sus tres hijos: Carmen Pérez-Carro García que se casa con Tomás Carro, también maragato, en 1913, y fallecería sin descendencia en 1944. María Dolores Pérez-Carro García, que fallecería en 1911. Tomás Pérez-Carro García, nacido en 1895, se casó en 1932 con María Dolores García Crespo, nacida en 1905, de familia maragata residente en A Coruña y fallecida en 1981.

