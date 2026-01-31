Rodrigo Martínez y Víctor M. Díez presentan ‘bocamina’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Víctor M. Díez y Rodrigo Martínez llevan hoy su cajabaja (explicaciones al respecto del nombre, más abajo...) al teatro El Albéitar bajo el título de Bocamina. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas.

Bocamina es una pieza escénica que gira en torno al mundo de la minería, desde la perspectiva de su sociología. Relatos, músicas, poemas, testimonios reales, leyendas… Para la obra, concebida a medio camino entre el documento y la ficción, cajabaja ha compuesto una dramaturgia antro-poética que rastrea el espíritu de aquel mundo, aunque ya desaparecido en su actividad extractiva, tan presente aun en nuestro espíritu, en nuestra memoria y en la configuración sentimental, paisajística y simbólica de nuestro entorno.

Bocamina contiene trazas de literatura sobre el carbón de diversas autoras como Noemí Sabugal (Hijos del carbón), Monserrat Garnacho Escayo (Mujeres mineras) y del propio Víctor M. Díez (Informe sobre el valle y otros). Está aderezada con músicas recogidas de la tradición popular de nuestro folclore y pasadas por la tolva contemporánea del músico y estudioso Rodrigo Martínez. Incluye grabaciones de paisanas y paisanos que vivieron las penurias de aquella dura labor que, sin embargo, fue su modo de vida.

La emoción, no exenta de humor, aflora en esta pieza que, sin pretender romantizar el mundo del que fuimos hijos, hurga en el álbum de las fotografías mentales de un mundo desaparecido, pero que se resiste a ser borrado de nuestra memoria. Un homenaje a aquellos hombres y mujeres que excavaron la tierra con sus manos para darnos la vida.

Respecto al nombre explican que "¿cajabaja? Es el término usado en imprenta para hacer referencia a las tipografías minúsculas —de ahí la forma de escribir este nombre—, que sirve a estos dos artistas para señalar, en sus propias palabras «su amor por los sonidos minúsculos: los insectos zumbando, el bisbiseo de unas paisanas de chácahara al fresco, los grillos, el motorcillo de la nevera, un tamborileo de dedos, ruidos con la boca, cucharillas, pajitas, canicas, granos de arroz cayendo, el rumor de las cursivas, secretos al oído, el afilador, un mirlo» y otras músicas que acompañan los poemas propios y ajenos que interpretan, desde una letrilla popular hasta un texto de corte vanguardista.

Es por tanto cajababa es el encuentro entre un músico con trazas de antropólogo y un poeta que quería ser «actor y performer» musical. cajabaja parece un murmullo en el soto que alguien abandonó en medio del tráfico de la ciudad. Compone, este dúo, una extraña pareja que se va pasando un palo que sabe a sebe y suena al serrín del bar de nuestros agüelos. Cuando lo sostienes, te obliga a contar historias. Las entradas tiene un precio de 8 euros en la taquilla 15 min antes del comienzo. 50% de descuento para comunidad universitaria.