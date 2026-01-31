La zarzuela 'Las de Caín', en el Auditorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León programa para este fin de semana dos pases de la zarzuela Las de Caín, un espectáculo con un fin benéfico en favor de Amnistía Internacional y Manos Unidas y que organizan ambas entidades. Se ha programado para los días 31 de enero y 1 de febrero, en ambos casos a las 19.00 horas, y con las entradas a un precio de 10 euros.

La zarzuela Las de Caín es una obra de los hermanos Álvarez Quintero con música Pablo Sorozábal que, en esta ocasión, se pone en escena bajo la dirección artística de Marta Arce y la dirección musical de Luis Martínez de Longoria. Cuenta con la participación del Taller Lírico del Conservatorio de León.

El Taller Lírico tiene como objeto que los estudiantes de canto puedan adquirir aquellos conocimientos necesarios para representar un rol completo en una obra lírica. Asimismo, a nivel local, fomenta la cooperación entre centros de estudios artísticos y asociaciones de la ciudad de León, estableciendo importantes lazos entre todos ellos. El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, colabora con este evento que aúna una parte solidaria muy importante con el fomento de creación cultural.